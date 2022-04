Cum influenţează războiul proiectele transfrontaliere pe care judeţul Satu Mare le are cu Ucraina?

Mai multe instituţii din judeţul Satu Mare au în derulare proiecte din fonduri europene cu ţările vecine, inclusiv cu Ucraina. În contextul războiului din Ucraina, i-am contactat pe beneficiari ai acestor proiecte pentru a afla ce se întâmplă în continuare.

Preşedintele Consiliului Judeţean Satu Mare, Pataki Csaba ne-a informat că după două săptăm]ni de sincope, lucrurile au început să se mişte din nou.

Iniţial partea ucraineană a decis să sisteze plăţile, dar a revenit asupra acestei decizii. În unele cazuri, Ucraina a cerut prelungirea termenului de execuţie.

Proiect Ungaria, Slovacia, România şi Ucraina

Consiliul Judeţean Satu Mare, are în derulare trei astfel de proiecte, ne spune preşedintele Pataki Csaba.

Potrivit preşedintelui Consiliului Judeţean Satu Mare imediat după izbucnirea războiului au fost unele sincope, dar apoi lucrurile au început să se mişte din nou.

“Mobi – Modern Border Infrastructure – Successful Carpathian Region” este un alt proiect. În acest caz Autoguvernarea Judeţului Szabolcs-Szatmár-Bereg este lider de proiect şi are ca parteneri: UAT Judeţul Satu Mare, Consiliul Judeţean Maramureş, Administraţia Regiunii Kosice din Slovacia, Direcţia de Drumuri a Regiunii Transcarpatia şiAsociatia IARDI din Ucraina.

Obiective specifice: realizarea unei abordări strategice a dezvoltării sustenabile şi eficiente a transportului şi infrastructurii de graniţă; dezvoltarea unei infrastructuri de graniţă bazată pe transport eficient şi conectivitate frontalieră şi dezvoltarea de studii de fezabilitate şi proiecte pilot de infrastructură

Îmbunătăţirea serviciilor pentru populaţie şi companii de transport în regiunile de graniţă din Ungaria, Slovacia, România şi Ucraina. Valoarea proiectului este de 1.051.980 euro, din care judeţului Satu Mare îi revine suma de 82.870 euro (inclusiv TVA).

Sobius: Fiind instituită legea marţială, ucrainenilor le este interzis să facă achiziţii de echipamente

Comuna Tarna Mare au proiect în parteneriat cu comuna Hija (Ucraina). “Development and Modernization of the Access Infrastructure to the Romanian-Ukrainian Border Crossing Point From Tarna Mare – Hyzha” este titlul acestuia, iar lider de proiect este comuna Tarna Mare şi are următorii parteneri: – Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Satu Mare şi comuna Hija (Ucraina).

Este vorba despre “modernizarea infrastructurii de acces către punctul de trecere a frontierei româno-ucrainene de la Tarna Mare-Hija prin reabilitarea a 1,696 km de drum în comuna Tarna Mare şi 1,163 km de drum în comuna Hija.” De asemenea, se are în vedere şi sporirea cooperării între instituţiile partenere prin susţinerea a 6 seminarii de interes comunitar, dar şi conştientizarea populaţiei cu privire la importanţa investiţiei în cele două regiuni prin organizarea a 3 conferinţe de informare.

Valoarea totală a proiectului este de 1.071.738,44 euro, valoarea proiectului ce revine Judeţului Satu Mare este în cuantum de 23.967,20 euro (inclusiv TVA), iar valoarea proiectului ce revine comunei Tarna Mare – 896.622,54 euro şi comunei Hija – 151.148,70 euro.

De la Mariana Monica Sobius – primarul comunei Tarna Mare am aflat că proiectul merge mai departe, însă deocamdată nu pot fi virate sumele pentru partea ucraineană. “Continuăm proiectul. Probabil vom renunţa sau am]na unele activităţi de tip seminar la care trebuia să participe şi partenerul ucrainean. Deocamdată nu avem voie să virăm sumele către partenerii din Ucraina, fiind instituită legea marţială, le este interzis să facă achiziţii de echipamente, birotică, etc.”, ne-a declarat Mariana Monica Sobius.

Dezvoltarea aviaţiei în zona de graniţă

“Carpathian small aviation – new approaches for mobility of persons and goods in Carpathian region” este cel de-al treilea proiect. Acest proiect a fost aplicat de Aeroportul Internaţional Satu Mare.

Agenţia de Dezvoltare Regională şi Cooperare Transfrontalieră ”Transcapathia” al Consiliului Regional Zakarpattya (Ucraina), Asociaţia Internaţională a Instituţiilor de Dezvoltare Regională (Ucraina), Asociaţia de dezvoltare regională pentru Euroregiunea carpatică (Ungaria) şi Agenţia de inovaţie regională (Slovacia) sunt partenerii Aeroportului. Valoarea proiectului este de 1.111.108,40 de euro, din care Aeroportului Satu Mare îi revin 446.230 euro. Cofinanţare de la bugetul local al Judeţului Satu Mare este de 5% ( 22.311,50 euro), cofinanţare de la bugetul de stat 5% ( 22.311,50 euro).

Obiectivul este dezvoltarea “aviaţiei generale în zonele de graniţă (RO, UA, HU, SK), crearea unei platforme pentru aviaţia mică la Aeroportul Satu Mare (1000 m2), înfiinţarea unei Şcoli de Zbor la Satu Mare şi înfiinţarea primei platforme de flight sharing”.

IPJ reabilitează 10 posturi de poliţie şi sediul Poliţiei municipale Satu Mare

Şi Inspectoratul de Poliţie al judeţului Satu Mare un astfel de proiect. “Saga – Cooperare regională pentru prevenirea şi lupta împotriva infracţionalităţii transfrontaliere România – Ucraina” este titlul proiectului aflat în curs de derulare. Prin acest proiect, IPJ Satu Mare şi-a propus efectuarea de reperaţii la 10 posturi de poliţie de la graniţă precum şi reabilitarea sediului Poliţiei municipale Satu Mare. În contextul războiului, partea ucraineană a solicitat o prelungire a termenului de execuţi. Termenul de execuţi iniţial era de 36 luni, mai exact până în iunie anul acesta.

Am prezentat doar câteva proiecte derulate de instituţii sătmărene în cooperare cu Ucraina.