Cum cred artiştii că se va schimba lumea după CORONAVIRUS?

În ultimele săptămâni, fiecare dintre noi am trecut emoţional printr-un amalgam de emoţii cauzat de tot ceea ce înseamnă izolare socială, distanţare, adaptare la o stare de urgenţă cu tot ceea ce presupune ea. În câteva zile intrăm în starea de alertă. Alte reguli, aceeaşi distanţare socială, cum o numesc specialiştii.

Nu ştim ce urmează, nu ştim dacă vom reveni vreodată la normalul cu care eram obişnuiţi. Unii dintre noi credem că da, la un moment dat totul se va sfârşi şi ne revenim la normalitatea ce ni se părea banală, alţii dimpotrivă.

Ce se va întâmpla în viitor, cum va fi lumea după coronavirus am încercat şi noi să aflăm de la interpreţi ai cântecului popular, oameni atât de obişnuiţi să fie îmbrăţişaţi şi să îmbrăţişeze, să se afle în mijlocul celor ce-i iubesc şi le cântă melodiile din frumoasele repertorii. În materialul de faţă ne răspund la întrebarea: “Cum se va schimba lumea după coronavirus?” binecunoscuţi artişti din judeţele Satu Mare, Maramureş şi Bistriţa.

Maria Tripon: După această experienţă tristă, eu cred că unii dintre semenii noştri vor fi mai buni sufleteşte, iar alţii vor fi mai răi

Pornim din judeţul Satu Mare, de la mesagerul cântecului popular oşenesc Maria Tripon, profesor îndrumător al Ansamblurilor folclorice Sânzienele şi Oaşul Negreşti-Oaş: “După această experienţă tristă, eu cred că unii dintre semenii noştri vor fi mai buni sufleteşte, iar alţii vor fi mai răi. Toţi trebuie să ne punem în balanţă faptele de până acum. Această pandemie ne-a făcut egali într-un fel pe toţi oamenii din lume, toţi am avut restricţii, toţi am fost obligaţi să le respectăm. Aproape toţi am suferit de frică, frică de boală, de ziua de mâine, de amenzi, de locul de muncă, fie aici în ţară noastră, fie în străinătate. Dar cel mai frică ar trebui să ne fie de Bunul Dumnezeu pe care cu toţii îl supărăm cu faptele noastre.

De aceea cred că dacă ne-am face un proces de conştiinţă şi ne-am schimba în bine, sunt convinsă că totul s-ar schimba în viaţa noastră. Nu am fi atât de fricoşi, nu am alerga atât de mult după bani, faimă, nu am fi invidioşi, răutăcioşi şi nu am uita de binefacerile Bunului Dumnezeu, mulţumindu-i neîncetat. Atunci şi astfel, şi viaţa noastră ar fi mult mai frumoasă şi mai liniştită. Doar Bunul Dumnezeu poate să rezolve orice situaţie de orice natură. Închei prin a vă dori binecuvântare în tot ceea ce faceţi. Doamne ajută!”.

Anghelina Timiş Lungu: Gradual, oamenii îşi vor relua oarecum viaţa de zi cu zi, dar nimic din ce a fost nu o să mai fie

Am discutat pe marginea acestui subiect şi cu îndrăgita interpretă a cântecului popular românesc, Anghelina Timiş Lungu, o mare culegătoare de folclor ce a cutreierat zeci de ani la rând toată regiunea Maramureşului şi şi-a pus sufletul în cântecele sale populare, pe care le consideră cea mai mare avere a sa: “După aceasta perioadă, din nefericire tristă, nu o să fie ce a fost. Părerea mea este că vor fi oamenii reţinuţi, cu teamă. Gradual îşi vor relua oarecum viaţa de zi cu zi, dar nimic din ce a fost nu o să mai fie. Va trece mult timp până ne vom reveni! Nici evenimentele nu cred că se vor relua anul acesta, economiile vor scădea, nici cu economia ţării nu o să fie mai bine. Ferească Dumnezeu de o secetă… nici nu vreau să mă gândesc.

Într-un fel, am meritat această situaţie că prea am uitat de Dumnezeu, prea ne-am îmbuibat în bine, n-am ţinut cont că este post, tot timpul ne-am veselit şi am afişat binele şi opulenţa. Acum nu mai contează ce maşini tari avem sau ce case, ce haine purtăm, ne-a arătat Dumnezeu că trebuie să ne potolim. Sigur, încet, încet ne vom reveni şi vom fi mai atenţi şi la cei din jur, mai atenţi cu noi, nu vom face atâta risipă, vom începe să lucrăm pământul şi ne vom conforma regulilor ce vor fi. Să sperăm în bine. Doamne ajută!”.

Crina Horincar: Eu consider că lumea se va schimba în bine după această experienţă

O altă binecunoscută interpretă de muzică populară din Maramureş este Crina Horincar, artistă care în cei câţiva zeci de ani de activitate pe scena cântecului a reuşit să editeze numeroase albume muzicale. Iată cum vede interpreta Crina Horincar lumea de după pandemie:

“Cred că lumea va fi mai precaută. Cel puţin în ceea ce priveşte măsurile de igienă. De asemenea, vom fi mai atenţi la tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Eu consider că lumea se va schimba în bine după această experienţă pe care o trăim. Cât despre noi, interpreţii, cred că vom continua să facem ceea ce am făcut şi până acum. Oamenii au nevoie de noi, au nevoie să iasă la spectacole, au nevoie de activităţi artistice, culturale. Vom reveni la normal, cred eu. Mi-e drag ceea ce fac şi de-abia aştept să mă întâlnesc cu publicul, cu oamenii care mă apreciază. Asta ştiu să fac cel mai bine şi aştept cu nerăbdare întâlnirile cu oamenii dragi”.

Soţii Maria şi Mihai Nemeş: Nu va fi uşor să ajungem la normalitatea de dinainte de pandemie

Alţi doi artişti minunaţi care îşi dedică viaţa iubitorilor de folclor autentic sunt soţii Maria şi Mihai Nemeş, binecunoscuţi interpreţi de muzică populară din Maramureşul istoric. Iată cum văd artiştii viaţa de după coronavirus, aşa cum ne răspunde Maria Nemeş: “Nu ştiu cum va fi viaţa după coronavirus, cum va fi lumea, dar îmi doresc din tot sufletul să ne revenim cât mai curând la normal. Deşi consider că nu va fi prea uşor să ajungem la acel normal de dinaninte. Eu cred că sunt oameni care conduc întreaga lume şi de ei depinde viitorul. Ce putem noi să facem este să ne rugăm la Bunul Dumnezeu să ne dea înţelepciune şi sănătate tuturor”.

Mihai Papariga: Probabil că vom fi mai buni, nu o să purtăm atâta ură şi duşmănie unii împotriva altora

Revenim în judeţul Satu Mare în sondajul nostru pentru a afla şi părerea interpretului Mihai Papariga, originar din frumosul Maramureş istoric, din Crasna Vişeului, de mulţi ani încoace stabilit în oraşul Ardud, cel ce iubeşte portul tradiţional ucrainean, cântecele şi obiceiurile ucrainele, le păstrează cu sfinţenie şi le transmite generaţiilor ce vin:

“Probabil că vom fi mai buni, nu o să purtăm atâta ură şi duşmănie unii împotriva altora, o să ştim să-i apreciem pe toţi cei din jurul nostru. Oriunde am merge trebuie să lăsăm loc de bună ziua, să apreciem valoarea fiecăruia dintre noi. Atunci şi Dumnezeu se va întoarce cu bine peste tot ceea ce înseamnă omenire pe pământ”.

Sofia Boca: Să fim puternici, încrezători în noi pentru a putea depăşi obstacolele vieţii!

Încheiem cu un popas în Bistriţa – Năsăud, acasă la binecunoscuta interpretă de muzică populară Sofia Boca, artistă îndrăgită în toate colţurile ţării pentru nestematele cântecului popular românesc pe care le interpretează cu talent şi drag de ani şi ani încoace:

“Dintotdeauna omenirea şi-a căutat alinarea prin muzică, prin cântec, la vremuri grele, la bucurii, şi de fiecare dată s-a întărit în spirit şi credinţă. Să fim puternici, încrezători în noi pentru a putea depăşi obstacolele vieţii!”.

Duminică, 10 mai 2020, de la ora 14, în emisiunea de muzică populară “Zone folclorice” la Informaţia TV, vă invităm să îi admiraţi pe artiştii cu care am povestit în materialul de faţă, să ascultaţi melodii din bogatul lor repertoriu. Pregătim pentru dumneavoastră un colaj muzical care să vă însenineze ziua.