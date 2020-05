Cum au intervenit sătmărenii pentru limitarea dezastrului la inundaţiile din 1970 (Video, Foto)

Începuturile inundației / Az árvíz kezdete

Dragi utilizatori și vizitatori, de astăzi în fiecare zi, Muzeul Județean Satu Mare va publica fotografii despre marea tragedie istorică de acum 50 de ani, Inundațiile din 14 Mai 1970 care au lovit cel mai puternic județul și orașul nostru.Așa cum astăzi pandemia nu respectă hotarele omenești, apa a făcut același lucru și acum 50 de ani. Aproape fiecare județ din România și părțile estice ale Ungariei au fost afectate de această catastrofă naturală.Cu această ocazie, vă invităm să ne urmăriți în fiecare zi pentru postări noi pe pagina noastră de Facebook, unde, în curând, vom anunța și expoziția virtuală pe care o veți putea vizualiza exclusiv pe pagina web a Muzeului Județean Satu Mare (www.muzeusm.ro.)Vă ținem la curent!Kedves látogatók, a mai nappal kezdődően a Szatmári Megyei Múzeum 10 napon át új fényképeket fog közzétenni az 1970-es, megyénket és városunkat sújtó katasztrófáról. Az 50 évvel ezelőtti természeti csapás nem ismert határokat ugyanúgy, ahogy a most tomboló járvány sem. Az ország nagy része, illetve a határon túli, magyarországi települések is víz alá kerültek néhány nap alatt. Ez alkalommal arra kérjük kedves látogatóinkat, hogy kövessék folyamatosan az oldalunkat, mert nemsokára elérhetővé válik a virtuális kiállításunk, amelyet kizárólag a megyei múzeum weboldalán tekinthetnek meg a jövőben. Hamarosan ismét jelentkezünk!Addig is egy kis ízelítő…

