Cum ar putea transforma Satu Mare într-un oraș curat firma AVE Bihor?

Ne pregătim să colectăm deșeurile ca și în marile metropole europene. Sistemul cu cinci fracții funcționează deja în câteva localități din Bihor și este gestionat de firma care a câștigat licitația pentru salubritate și în Satu Mare.

Am fost și noi într-o astfel de comună, ca să vedem cum funcționează acest sistem și care sunt beneficiile pentru locuitori.

Selectarea deșeurilor în cinci fracții a însemnat enorm pentru comuna Sălacea. Mizeria de pe străzi și de pe câmpuri a dispărut, iar colectarea selectivă a crescut în doar trei luni de la 1 la peste 60%. Cantitatea de deșeuri transportată la depozitul ecologic din Oradea a scăzut de la 30 la 5 tone pe lună, ceea ce a redus mult din cheltuielile comunei.

Iată ce ne-a declarat Horváth Béla, primarul comunei Sălacea< “Un mare câștig, un mare avantaj pentru noi, nu trebuie să plătim atât la Fondul de Mediu și mai ales că am reușit și să menținem prețul la 5 lei de persoană pentru taxa de salubritate. În alte părți este dublu.”

“Este un pic cam greu prima dată, dar apoi exersând devine o obișnuință. Cu serviciul de salubritate eu personal sunt foarte mulțumită”, ne-a spus o localnică.

La aceste rezultate a ajutat și un centru special de colectare a deșeurilor voluminoase, amenajat în centrul comunei. A contat mult campania de informare a autorităților locale, care au intrat din casă în casă pentru a explica beneficiile sistemului pentru toată lumea. Cei mai receptivi au fost copiii.

La Satu Mare, gradul

de colectare selectivă este sub 10%

Satu Mare se pregătește să devină al doilea mare oraș din România care va selecta deșeurile în cinci fracții. Orașul va intra astfel în compania selectă a unor localități din Europa care și-au propus să atingă ținta de zero deșeuri menajere.

“Noi la AVE Bihor am făcut niște proiecte pilot în Sălacea, în Cociuba Mare, în Drăgănești, unde am arătat cu adevărat, că în trei luni, în jumătate de an se poate schimba o comunitate întreagă. Într-un oraș de 100 de mii de locuitori adaptarea unui sistem de colectare în cinci fracții este asemănătoare ca și într-o comună de 3000 de locuitori, dar necesită mult mai mult efort de comunicare”, ne-a declarat Kovacs Zoltan – director AVE Bihor.

Satu Mare are în prezent un sistem de colectare a deșeurilor în două fracții. Gradul de colectare selectivă este sub 10%, adică de șase ori mai mic decât cel din Sălacea.

Contractul de salubritate pentru orașul Satu Mare a fost câștigat de firma AVE Bihor, însă fostul operator a contestat rezultatul licitației. Decizia finală a instanței va stabili cine se va ocupa cu gestionarea deșeurilor în Satu Mare pentru următorii 10 ani.