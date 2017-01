Cultele romano-catolic și reformat au primit până acum pentru chirii 3,3 milioane euro de la Primăria Satu Mare

În fiecare an Primăria municipiului Satu Mare plătește chirie cultelor romano-catolic şi reformat, aproximativ 300.000 de euro. Cei 281.925 de euro, mai exact, reprezintă suma anuală pe care primăria o achită cultelor pentru chiria imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea opt mari unităţi de învăţământ din municipiul Satu Mare. Vorbim aici de grădiniţe şi licee de top din judeţ, unele dintre ele patronate spiritual chiar de către cultele care primesc chirie pe sediu.

În unul dintre numerele anterioare ale cotidianului Informația Zilei vă prezentam informații referitoare la sumele de bani pe care le achită Primăria municipiului Satu Mare cultelor romano-catolic și reformat pentru imobilele închiriate în care își desfășoară activitatea 8 mari unități de învățământ din municipiul reședință de județ. În urma discuției purtată cu Mihaela Faur – șef Serviciu Patrimoniu, Concesionări, Închirieri din cadrul Primăriei Satu Mare – am aflat care este valoarea lunară a chiriilor. Astfel cea mai mare chirie este achitată pentru Colegiul Național “Kolcsey Ferenc”, 28.000 de lei, proprietate deținută de Episcopia Romano-Catolică; pe locul doi este Colegiul Național “Ioan Slavici” (CNIS) cu o chirie de 21.000 de lei, imobilul aparținând Ordinului Sf. Vicențiu; pentru Liceul Teologic Romano-Catolic “Ham Janos” chiria este de 15.500 de lei, liceul fiind în proprietatea Episcopiei Romano-Catolice; Liceul Teologic Reformat are o chirie de 14.730 de lei, proprietatea aparține Parohiei Reformate Nr. 1; 11.000 de lei este chiria Grădiniței “Ham Janos” aflată în proprietatea Episcopiei Romano-Catolice; pentru un imobil în care funcționează Liceul de Artă “Aurel Popp” chiria este 7.200 de lei lunar, clădirea fiind în proprietatea Parohiei Reformate Nr. 1; chiria Liceului Sportiv este de 2.600 de lei, imobilul fiind în propietatea Parohiei Reformate Nr. 2; pentru două dintre corpurile în care își desfășoară activitatea Liceul de Artă “Aurel Popp”, Parohia Reformată Nr. 1 a încheiat cu Primăria Satu Mare un contract de comodat.

Părerea primarului și a cititorilor

Fiindcă la momentul redactării materialului primarul orașului, Kereskenyi Gabor, nu era în țară și nu a putut fi intervievat în legătură cu acest subiect, am stat de vorbă cu el marți, 24 ianuarie, pentru a vedea care sunt soluțiile pe care primăria le are în vedere pentru a scăpa de aceste chirii de zeci de mii de euro. Sigur că am ținut cont și de comentariile postate de cititorii noștri pe site-ulwww.informația–zilei.ro unde părerile sunt împărțite.

