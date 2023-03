Cu peste 30 de jucători în lot, CSM-Olimpia nu are un obiectiv ferm

Ca de obicei, înainte de a se da startul unui nou sezon fotbalistic, la stadionul “Olimpia-Daniel Prodan” a avutloc o conferinţa de presă. O conferinţă la care, din partea clubului finanţat de Primăria Satu Mare, au luat parte 5 persoane: preşedintele Istvan Mureşan, directorul tehnic Florin Fabian, antrenorul principal Tiberiu Csik şi cei doi căpitani: Erwin Zsiga şi Ciprian Brata. De cealaltă parte au fost reprezentanţii presei într-un număr impresionant: 3 (trei). Dar în ciuda numărului redus de gazetari, întâlnirea a fost una interesantă.

Pentru început Tiberiu Csik şi Florin Fabian au vorbit despre pregătirea de iarnă, despre meciurile jucate, despre obiective, despre lotul de jucători etc. Despre pregătire şi meciurile amicale nu sunt multe de spus. Dar despre obiectivele echipei, despre lotul jucători, despre centrul de copiişi juniori, echipa a doua a clubului etc se poate vorbi mult. Noi am pus multe întrebări. Dar multe răspunsuri au fost… în aer.

1. Obiectiv

Afirmativ obiectivul CSMului este calificarea în playoff. Dar calificarea în playoff este practic asigurată. De ce nu se vrea mai mult? De ce nu se atacă promovarea în L2? Au fost întrebări la care nu s-au primit răspunsuri concludente. Singurul care şi-a asumat ceva a fost Ciprian Brata. “Vreau să promovăm. Va fi, pentru mine, a treia promovare din Liga 3 în Liga 2”, a spus fostul internaţional de tineret. A fost singurul care a vorbit de promovare. Toţi ceilalţi au evitat o poziţie clară în acest sens. Având în vedere finanţarea consistentă, lotul de jucători, situaţia din clasamentsuntem de părere că se poate promova în Liga 2. Dar fiindcă există o finanţare consistentă, pentru că echipa are tehnicieni pricepuţi, că avem un lot cu câţiva jucători de valoare, asumarea unui obiectiv ferm, adică promovarea în Liga 2 este o condiţie obligatorie. Aşa însă, cu răspunsuri evazive, nu se poate înlătura impresia că se cheltuie, aproape degeaba, bani din bugetul local. La final, în cazul unor reacţii critice, conducerea clubului poate să se scuze că nu şi-a fixat ca obiectiv promovarea în L2. Dar în acest caz, la ce trebuie atâţia jucători în lot? Atâţia oameni în staf? Atâţia bani? Şi mult amatorism!

2. Lotul de jucători

Preşedintele Istvan Mureşan şi antrenorul Tiberiu Csik au afirmat că în lot sunt 33 de jucători din care trei sunt accidentaţi pe termen lung dar plătiţi de club.Aici nu sunt multe de spus. Decât că numărul de jucători, 33 la număr, este exagerat de mare. Te ia cu ameţeală. O echipă de Liga 3 cu 33 de jucători în lot?! Chiar aşa domnilor de la Primăria Satu Mare?! Başca faptul că în staff sunt mai mulţi antrenori, unii la prima echipă, alţii la a doua echipă, la juniori, doi sau chiar trei antrenori pentru portari, preparatori fizici, maseuri, asistent, medic etc. Şi mai sunt şi câţiva băgători de seamă care mută, de ici-colo, hârtiile.

3. Centrul de copii şi juniori

Centrul de copii şi juniori este practic inexistent! Cică la club sunt două grupe de copii. Poate că aşa este, n-am primit informaţii exacte în acest sens. Dar oricum, este prea puţin pentru un club care vrea să-şi zică şi “Olimpia”. Pentru că, dea lungul anilor, cel puţin de prin 1970 încoace, şi până la dispariţie, Olimpia a dat mereu jucători loturilor naţionale, de la juniori la prima echipă a României. Acum dă rateuri. Cu siguranţă, dar nu s-a spus explicit asta, la juniori se vrea a se face parteneriate cu cluburi private. Cel mai probabil cu “Partium”. Asta cu toate că în oraşşi în judeţ sunt câteva cluburi private, sau echipele de la LPS Satu Mare, care au avut bune rezultate, dovedite în competiţii, pe parcursul ultimilor ani. Dar ne oprim aici la capitolul juniori. Că, poate, ne trezim cu cine ştie ce acuzaţii.

4. Echipa a doua

Vorba lui nenea Iancu! Există dar lipseşte cu desăvârşire! Cică este înscrisă în Liga 4 judeţeană. Că ar fi jucat şi câteva meciuri oficiale în toamnă, 3 la număr!! Iar antrenor, darşi jucător(la 50 de ani), ar fiCiprian Prodan.Atât despre echipa a doua.

5. Publicul spectator

În ciuda eforturilor clubului, a parcursului bun în campionat, a unorjocuri de calitate, publicul nu s-a înghesuit să vină la meciurile echipei. De ce? Unul din motive ar fi că, deocamdată, această echipa nu este asociată cu numele Olimpiei. În plus, ca spectacol fotbalistc, Liga a 3-a nu este atrăgătoare. La final, pentru că suntem în prag de debut într-un sezon, spunem cu toată tăria că nu neam fi doritsă scriem acest articol. Dar în contextul celor consemnate mai sus, cititorii, iubitorii fotbalului trebuie informaţi. Asta nu înseamnă c[ nu iubim fotbalul. Ba dimpotrivă.

Aşa că, din toată inima: Mult succes, CSM Olimpia!

Conferinţa de presă în format AUDIO: