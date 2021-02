CSM Satu Mare va lupta pentru a ridica Cupa României

Dar în semifinale trebuie să elimine Sepsi Sfântu Gheorghe

Aşa cum am mai scris, la sfârşit de săptămână se dă primul trofeu în cadrul sezonului 2020-2021 din baschetul feminin. Iar Final 4 Cupa României se va organiza chiar la Satu Mare în zilele de 20 şi 21 februarie, în sala LPS “Ecaterina Both”.

Semifinalele sunt programate pentru sâmbătă: Agronomia Bucureşti – Universitatea Cluj-Napoca (ora 16:00) şi Sepsi SIC Sf. Gheorghe – CSM Satu Mare (ora 19:00). A două zi, pe 21 februarie, de la ora 18:00, va urma marea finală. Federaţia Română de Baschet a făcut o amplă prezentare din care vă prezentăm câteva “fragmente” în rândurile de mai jos.

Principalele favorite la adjudecarea trofeului sunt Sepsi Sf. Gheorghe şi CSM Satu Mare, echipe care, în urma tragerii la sorţi, se vor duela în semifinale. Cele două formaţii au dominat întrecerile interne de baschet feminin din ultimii ani, trofeele fiind adjudecate însă, de fiecare dată, de echipa covăsneană.

Sepsi este echipa care domină de peste cinci ani baschetul feminin românesc, după lunga perioadă în care supremaţia se împărţea între cluburile de tradiţie din Târgovişte şi Arad. Beneficiind de o arenă ultra-modernă şi de o comunitate locală pasionată de baschetul feminin şi de performanţă, Sepsi SIC Sfântu Gheorghe s-a menţinut an de an în topul ierarhiilor baschetbalistice interne, acest lucru fiind valabil şi în prezent, când după 11 meciuri în Liga Naţională, echipa este încă neînvinsă.

Sepsi SIC se află acum în faţa celei de a şasea finale de Cupa României. Cu excepţia primei finale disputate (în sezonul 2013-2014), când a pierdut în faţa Aradului, Sepsi SIC s-a impus în toate celelalte finale în care a fost prezenţa (2015, 2016, 2018, 2019, 2020). Practic singura sincopă din drumul spre o serie perfectă s-a petrecut în 2017, atunci când trofeul a fost adjudecat de CSM Târgovişte. Gruparea dâmboviţeană a eliminat Sepsi SIC în semifinale, în ciuda faptului că turneul Final 8 se disputa la Sfântu Gheorghe.

Până în acest momnent, în actuala ediţie a LNBF, CSM Satu Mare are doar o singură înfrângere (69-80), chiar în faţa celor de la Sepsi SIC, actualul adversar din semifinalele Cupei. Echipa din nordul ţării este „flămândă” de un rezultat notabil în baschetul românesc, singură performanţă înregistrată până acum fiind câştigarea Ligii Europei Centrale, în 2018. În ciuda investiţiilor consistente din partea autorităţilor locale, CSM Satu Mare s-a văzut mereu oprită din drumul spre un trofeu intern de către Sepsi SIC Sfântu Gheorghe. Cele două rivale s-au întâlnit în finală Cupei României în 2018 şi 2019. În sezonul precedent, sorţii au făcut ca Satu Mare şi Sfântu Gheorghe să se întâlnească încă din sferturile de finală, Sepsi SIC scăpând de incomodul adversar în urmă unei manse tur-retur adjudecată cu scorul general de 161-130.

CSM Satu Mare a mai jucat două finale de Cupa României, în 2010 (56-103 cu CSM Târgovişte) şi 2011 (63-85 cu ICIM Arad).

CSM Satu Mare are însă şi două avantaje înaintea duelului din semifinalele cupei: faptul că evoluează pe teren propriu (chiar dacă nu va putea beneficia şi de sprijinul fanilor din tribune) şi revenirea după nouă ani sub culorile alb-roşu pentru una dintre cele mai importante baschetbaliste autohtone ale ultimului deceniu, Claudia Cuic (fosta Pop). Ca fapt divers, sătmăreanca a evoluat pentru CSM şi în finalele de Cupa din 2010 şi 2011. Ultima dată la Galatasaray Istanbul, Cuic s-a accidentat grav la genunchi, fiind operată pentru ruptură de ligament în toamna lui 2019. Ulterior, a devenit mama, iar în weekend vom avea ocazia s-o revedem pe parchet după mai bine de 15 luni de pauză.

Meciurile de sâmbătă şi duminică vor fi transmise în direct decanalul de YouTube FRB TV.

Sursă: frbaschet.ro