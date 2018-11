CSM Satu Mare – Unirea Păuleşti 4-0

CSM Olimpia Satu Mare a câştigat cu scorul de 4-0 (2-0) meciul cu Unirea Păuleşti, meci programat în etapa a 10-a din Liga 4, Seria B, la fotbal. Dar, în ciuda scorului, folosind o expresie consacrată, fotbaliştii sătmăreni au învins, dar n-au convins.



Sătmărenii au dominat autoritar în marea majoritate a timpului, au mai avut cel puţin 10-12 mari ocazii de gol. Dar elevii lui Zoltan Ritli, mult prea încrezători în forţele lor, au tratat cu mult prea multă lejeritate, cu o lipsă de concentrare supărătoare, majoritatea fazelor de joc. Ne referim în special la finalizare. În plus, am remarcat şi o lipsă de disponibiltatea la efort a unora dintre jucători. Iar faptul că veteranul echipei, Schwarckopf, a alergat cel mai mult în meciul de sîmbătă, spune multe. În concluzie credem că antrenorul Zoltan Ritli (foto) mai are mult de lucru cu elevii lui, mai ales la capitolul mentalitate. Şi, până la primăvară, Ritli mai are de căutat, şi de găsit, şi de adus la echipă 2-3 jucători valoroşi. Nu de alta, dar echipa trebuie întărită dacă obiectivul este câştigarea campionatului şi promovarea în Liga 3.

Revenind la meciul de sâmbătă, victoria echipei sătmăreene nu poate fi pusă la îndoială. Dominarea a fost una categorică, cu mari ocazii în dreptul CSM-lui, din care patru şuturi în bară. Dar lipsa de inspiraţie a unora dintre jucători, dar şi cele câteva intervenţii de mare efect ale tânărului portar Flaviu Varna au făcut ca scorul să nu ia proporţii. În plus, mai precizăm că din minutul 4 Gabi Cădar a jucat mai mult într-un picior, după ce a suferit o contuzie serioasă la metatarsienele piciorului stâng.

Au marcat Faur (28), Cădar (40), Ţoca (79) şi Bordac (85).

CSM: Cherecheş – Ţoca, R. Ritli, Doroş, B. Nyilvan, Schwarckopf, Nagy, Ionescu, Faur, R. Nyilvan, Cădar/ Oşan, Şimon, Chifor, Bordac, Ştef, Maxim, Zima.

Unirea: Flaviu Varna- Cr. Miclea, Darian Sava, Laurenţiu Cătună, Piri Botoş, Ionuţ Budai, Patrik Ori, Rolans Szeles, Szabolcs Bozso, Eduard Bob/ Şandor Orosz, Zsigmond, Attila Balog, Darian Iftene, Balasz Daraban.

Rezultate de sâmbătă din judeţ:

Liga 4 (etapa 10)

Seria A

• Apa – Halmeu 2-2

Seria B

• Beltiug – Babţa 1-1

Seria C

• Carei – Berveni 3-0 (neprez.)

Liga 5 (etapa 9)

Seria B

• Ardud II – Homoroade 1-3