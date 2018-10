CSM Satu Mare – Ştiinţa Beltiug, sâmbătă pe stadionul Olimpia „Daniel Prodan”

Programul şi oficialii delegaţi de AJF Satu Mare

Se joacă pentru etapa 8 din Liga 4 şi 7 din Liga 5, la sfârşitul acestei săptămâni. Unul dintre cele mai interesante meciuri se anunţă a fi sâmbătă, de la ora 13:00, pe stadionul Olimpia „Daniel Prodan”.

Acolo se întâlnesc primele două clasate din L4, Seria B. CSM Satu Mare are punctaj maxim, iar Ştiinţa Beltiug ocupă poziţia secundă deşi are două meciuri amânate. Un lucru e clar, se întâlnesc singurele neînvinse din serie.

Orele standard de începere sunt 13:00 pentru juniori, respectiv 15:00 pentru seniori. Dar sunt şi excepţii menţionate în rândurile de mai jos.

Programul şi oficialii delegaţi de Asociaţia Judeţeană de Fotbal Satu Mare:

Liga 4 (etapa 8)

Seria A

Sâmbătă, 20 octombrie

• Lazuri – Apa (teren Apa, B. Dragoş, N. Sălăgean, G. Chiorean, Ghe. Dumitraş)

Duminică, 21 octombrie

• Oraşu Nou – Halmeu (E. Pop, N. Szucs, C. Merkly, I. Vigu)

• Botiz – Micula (R. Bogdan, C. Rus, D. Mihali, Z. Pataki)

• Medieşu Aurit – Dumbrava (C. Chiorean, C. Zsigrai, M. Ghencean, V. Stoica)

• Livada – Odoreu (B. Rad, R. Botoş, C. Toth, I. Iuhas)

• Negreşti – Agriş (S. Neichi, J. Damian, L. Lukacs, I. Kalmar)

Seria B

Sâmbătă, 20 octombrie

• CSM Satu Mare – Beltiug (meciul de juniori s-a amânat, 13:00, S. Kovacs, Z. Kopriva, T. Kopriva, C. Por)

• Oar – Doba (Ş. Peneghi, A. Reday, F. Moisa, G. Rus)

Duminică, 21 octombrie

• Craidorolţ – Ardud (L. Pop, T. Kopriva, C. Miron, L. Năstruţ)

• Vetiş – Păuleşti (Ş. Bathory, S. Nagy, M. Mihai, C. Ziman)

• Decebal – Dorolţ (seniori 13:00, juniori 15:00, C. Chiriloaia, C. Matei, S. Raţ, E. Halici)

• Moftinu Mic – Babţa (amânat)

Seria C

Sâmbătă, 20 octombrie

• Carei – Pişcolt (R. Bogdan, Ş. Bathory, D. Bonţidean, M. Pintea)

Duminică, 21 octombrie

• F. Căpleni – Lucăceni (S. Elek, I. Bauer, A. Bauer, I. Turtureanu)

• Cămin – Foieni (A. Peter, V. Ardelean, T. Iuhasz, Ghe. Niţă)

• Ciumeşti – Sanislău (R. Vidican, BH, BH, I. Petz)

• Ghenci – Andrid (brigadă din Sălaj, N. Morar)

• Berveni – AS Căpleni (S. Kovacs, N. Sălăgean, Z. Kopriva, Z. Torok)

• Tiream stă

Liga 5 (etapa 7)

Seria A

Sâmbătă, 20 octombrie

• Căuaş – Domăneşti (16:00, A. Peter, T. Iuhasz, V. Ardelean, R. Mândrean)

Duminică, 21 octombrie

• Moftinu Mare – Supur (D. Bonţidean, D. Gherman, B. Sas, M. Dorca)

• Marna – Dindeşti (S. Petruţ, Z. Szakacs, Raţ jr., C. Bâlc)

• Urziceni – Santău (G. Chiorean, B. Marian, M. Vass, P. Lizak)

• Bogdand – Olimpia MCMXXI (amânat)

Seria B

Duminică, 21 octombrie

• Viile SM – Dorolţ II (14:00, F. Chiş, M. Ciceu, V. Borza, A. Kegyes)

• Turulung – Ardud II (A. Kovacs, D. Bilţ, A. Hepcal, M. Andreica)

• Porumbeşti – Homoroade (A. Szabo, P. Batori, P. Pop, N. Şuta)

• CSM SM II – Bercu (D. Orha, O. Şerban, A. Estan, R. Altfater)

• Crucişor – Turţ (S. Bărbuş, M. Nagy, G. Sician, A. Gherasim)