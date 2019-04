CSM Satu Mare, primul joc pe stadionul Olimpia din primăvară

Programul din fotbalul judeţean

Campionatele judeţene de fotbal au programate zeci de meciuri la sfârşit de săptămână. Se joacă atât în Liga a 4-a, cât şi în seriile Ligii a 5-a.

În Seria A din L4 avem derby-ul dintre Turul Micula (locul 3) şi Energia Negreşti (locul 1). În Seria B, CSM Satu Mare joacă primul meci pe stadionul Olimpia “Daniel Prodan” din sezonul de primăvară. Echipa lui Zoltan Ritli, liderul seriei, primeşte vizita Someşului Oar, ocupanta locului 8. Cel mai interesant meci din Seria C se anunţă a fi între Ciumeşti (locul 2) şi Cămin (locul 6). AS Căpleni (locul 1) şi Victoria Carei pornesc favorite în meciurile cu Lucăceni (locul 12), respectiv Ghenci (locul 10). În cele două serii din L5 se joacă pentru etapa cu numărul 12.

Altfel, în acest sfârşit de săptămână juniorii încep la ora 10:00, iar seniorii de la ora 12:00. Sunt şi excepţii menţionate în programul de mai jos. Oficialii delegaţi de Asociaţia Judeţeană de Fotbal Satu Mare.

Liga 4, Seria A (etapa 16)

Sâmbătă, 20 aprilie

• Micula – Negreşti (brigadă Maramureş, Z. Pataki)

• Odoreu – Apa (S. Elek, P. Batori, D. Gherman, I. Turtureanu)

• Lazuri – Livada (R. Bogdan, Mihali, Mihali, E. Halici)

• Medieşu Aurit – Botiz (brigadă Maramureş, Ghe. Dumitraş)

• Dumbrava – Oraşu Nou s-a jucat ieri

• Agriş – Halmeu (amânat)

Liga 4, Seria B (etapa 16)

Sâmbătă, 20 aprilie

• Păuleşti – Moftinu Mic (:. Bathory, L. Lukacs, A. Estan, M. Dorca)

• Doba – Beltiug (E. Pop, I. Bauer, A. Bauer, I. Borz)

• CSM Satu Mare – Oar (Mazilu, C. Matei, Neichi, C. Ziman)

• Ardud – Decebal (15:00, 17:00, B. Rad, A. Reday, C. Toth, R. Chioreanu)

• Dorolţ – Babţa (s-a jucat ieri)

• Vetiş – Craidorolţ 3-0 (f.j.)

Liga 4, Seria C (etapa 20)

Sâmbătă, 20 aprilie

• Sanislău – Andrid (F. Chiş, V. Ardelean, T. Juhasz, R. Mândreanu)

• Ciumeşti – Cămin (L. Pop, R. Botoş, M. Beniamin, I. Pop)

• Berveni – Pişcolt (B. Rad, A. Reday, C. Toth, P. Lizak)

• Tiream – Foieni (G. Chiorean, F. Moisa, Miron, Z. Torok)

• Ghenci – Carei (brigadă Sălaj, N. Morar)

• Lucăceni – AS Căpleni (11:00, 13:00, B. Dragoş, T. Popescu, R. Miclăuş, T. Kegyes)

• F. Căpleni stă

Liga 5, Seria A (etapa 12)

Sâmbătă, 20 aprilie

• Marna – Căuaş (13:00, C. Chiriloaia, S. Raţ jr., B. Sas, G. Rus)

• Moftinu Mare – Bogdand (M. Ciceu, D. Ciordaş, Z. Szakacs, Z. Rozs)

• Dindeşti – Olimpia MCMXXI (15:00, L. Pop, R. Botoş, B. Marian, Ghe. Niţă)

• Santău – Domăneşti (G. Chiorean, Moisa, Miron, I. Iuhas)

• Supur – Urziceni (amânat)

Liga 5, Seria B (etapa 12)

Sâmbătă, 20 aprilie

• Turulung – Crucişor (V. Kerekes, I. Hepcal, I. Bilţ, C. Hriţiu)

• Dorolţ II – Bercu (R. Berei, I. Ghencean, C. Rus, O. Schwarcz)

Duminică, 21 aprilie

• Homoroade – Turţ (S. Petruţ, M. Bumbuc, Z. Trella, V. Racolţa)

• Ardud II – Viile SM (amânat)

• Porumbeşti – CSM SM II (amânat)