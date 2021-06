CSM Satu Mare nu poate vota joi la Adunarea Generală FRB

Joi are loc Adunarea Generală ordinară din cadrul Federaţiei Române de Baschet.

Pe ordinea de zi se află:

1. Raportul de activitate al FR Baschet în anul 2020

2. Bilanţul financiar-contabil 2020

3. Raportul Comisiei de Cenzori si Raportul societăţii de audit pe 2020

5. Planul anual de activitate 2021

6. Bugetul de venituri si cheltuieli 2021

De precizat că CSM Satu Mare nu are drept de vot la această şedinţă din cauza unei datorii. Surse din cadrul clubului spun că singura datorie o reprezintă o taxă de însoţitor străin, care se ridică la o sumă aberantă, spun cei din cadrul grupării sătmărene, de 2000 de euro, sumă care n-a fost plătită pentru preparatorul fizic spaniol. CSM se gândeşte să depună o plângere la Consiliul Naţional de Combatere a Discriminării în sensul în care li se pare o măsură discriminatorie, din moment ce reprezentantul din staff este comunitar. Altfel, are drept de vot Liceul cu Program Sportiv Satu Mare, structură care nu are datorii la federaţia de specialitate.