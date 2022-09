CSM Satu Mare, noul lider din Liga 3 la fotbal

A câştigat la Şimleu, iar Zalău s-a impus la Carei

Echipele sătmărene din Liga a 3-a la fotbal au jucat sâmbătă pentru etapa a 3-a din Seria 10. La fel ca în primele două etape, CSM Satu Mare a câştigat, iar Victoria Carei a pierdut.

CSM Satu Mare a obţinut a treia victorie consecutivă, din tot atâtea meciuri, de la startul campionatului. De data aceasta, formaţia sătmăreană s-a impus cu scorul de 2-0, în deplasare, pe terenul celor de la Sportul Şimleu Silvaniei. Elevii lui Tiberiu Csik s-au impus după un neci pe care l-au controlat în mare parte prin golurile marcate de Antal Barna (min. 4) şi Nandor Suveg (min. 90+2).

Au jucat pentru CSM: Anca-Trip – Adrian Rad, Călin Vădan, Răzvan Prodan, Ciprian Brata, Adrin Ciul, Adrian Micaş, Barth Kevin, Hernando Orte Ridrigo, Süveg Nándor, Barna Antal. Rezerve: Eduard Berbeacă – Sütő Zalán, Mihăiţă Mureşan, Adrian Bura, Zsiga Ervin, Baior Denis, Cătălin Vaida, Raul Ziman, Alex Negrea. Antrenor: Tiberiu Csik. Director tehnic: Florin Fabian.

CSM Victoria Carei este singura echipă fără punct câştigat în actualul sezon. Băieţii lui Marius Botan au cedat meciul de acasă cu SCM Zalău, scor 0-1. Singurul gol a fost marcat în repriza a doua de către Mihai Doroftei.

CSM Victoria Carei: Gorbe – Bîrle, Ritli, Tincău, Aspru, Kinczel, Tillinger, Raţ, Vaida, Marinaş, Chukwuebuka. Rezerve: Moş, Silaghi, B. Nyilvan, Zbona, R. Nyilvan, Benze, Negrean, Horvath, Haller.

Rezultatele etapei din Seria 10:

• Sportul Şimleu – CSM SM 0-2

• Victoria Carei – SCM Zalău 0-1

• CFR Cluj – Gloria Bistriţa Năsăud 1-0

• Minerul Ocna Dej – FC Bihor 3-1

• Lotus Felix – CSM Sighet 2-1

CLASAMENT

1.CSM SM 3 3 0 0 8-2 6 9

2.Gloria Bistriţa-Năsăud 3 2 0 1 6-1 6

3.SCM Zalău 3 2 0 1 5-1 6

4.FC Bihor 3 2 0 1 7-6 6

5.Lotus Felix 3 2 0 1 6-5 6

6.CFR Cluj 3 1 2 0 2-1 5

7.Minerul Ocna Dej 3 1 0 2 4-5 3

8.CSM Sighet 3 0 1 2 2-7 1

9.Sportul Şimleu 3 0 1 2 0-7 1

10.Victoria Carei 3 0 0 3 1-6 – 0

Etapa viitoare: Lotus Băile Felix – Victoria Carei (vineri), CSM Sighetu – Gloria 2 Bistriţa-Năsăud, CSM Satu Mare – CFR Cluj II (sâmbătă), FC Bihor – Sportul Şim SCM Zalău – Minerul Ocna Dej.

Următorul meci al CSM-ului din Satu Mare este programat miercuri, în Cupa României, când va întâlni pe CS Minaur Baia Mare. Partida se va juca la Satu Mare, pe stadionul Olimpia ”Daniel Prodan”, cu începere de la ora 17:00.

PS: Mulţumim pe această cale conducerii Clubului Sportiv Municipal Satu Mare pentru amabilitate, pentru faptul că ne-a furnizat informaţiile legate de meciul de la Şimleu. Am fi dorit să consemnăm în paginile cotidianului Informaţia Zilei şi o declaraţie a antrenorului echipei, a lui Tiberiu Csik. Am şi primit de la club o declaraţie, atribuită lui Tiberiu Csik. Doar că acesata a fost redactată îşi trimisă nouă în limba maghiară? Cum nu am avut traducător la dispoziţie…