CSM Satu Mare mai are nevoie de 30.000 lei de la Consiliul Local pentru a termina anul “pe zero”

Odată cu “instalarea” noului antrenor la secţia de baschet feminin l-am întâlnit la sală pe Vasile Fogel, directorul de la CSM Satu Mare. Dincolo de cuvintele pe care ni le-a spus despre baschet, l-am întrebat pe Vasile Fogel şi despre situaţia celorlalte secţii de la club. Redăm în continuare un scurt interviu.



Cum termină anul CSM Satu Mare?

Îl terminăm foarte bine, atât financiar cât şi cu rezultate. Avem rezultate notabile la toate ramurile sportive. Avem multe titluri la karate, unde sunt multe stiluri. La înot avem copii care sunt la lotul naţional, la popice avem campioni naţionali, la scrimă echipa este campioană naţională. Din păcate handbalul şi voleiul stagnează deocamdată. Este o idee a Comitetului Director de a se relansa voleiul pe plajă. Totul depinde de bani. Am solicitat joi Consiliului Local suma de 30.000 lei pentru baschetul 3×3. Asta pentru că în 22 octombrie Federaţia Română de Baschet a hotărât să fie şi Cupa României cu şase etape anul acesta. Dacă primim această sumă vom termina anul pe zero. Vom fi printre puţinele cluburi din ţară care termină pe zero.

Sunt şanse ca din 2019 să avem din nou handbal şi volei la CSM?

M-aş bucura foarte mult. Vaida Beata şi antrenorul Adrian Pricop sunt deja la Satu Mare. S-a legitimat încă o jucătoare la volei pe plajă, dar deocamdată nu la CSM. Totul depinde de Consiliul Local, de bugetul pe care ni-l va aloca. Anul trecut am solicitat 4,1 milioane de lei, iar anul acesta 3,9 milioane de lei. Vreau să subliniez că solicitarea noastră a fost reală şi fundamentată.

Hadbalul? Parcă ne lipseşte…

De handbal nu se ştie nimic. Şi mie îmi lipseşte.

Fotbalul de la CSM?

Suntem în grafic cu punctaj maxim, două goluri primite şi 49 marcate. Vom aduce câteva întăriri în iarnă, 3-4 jucători cu experienţă. Totul pentru baraj, în judeţ nu avem probleme. Probleme vom avea la barajul pentru Divizia C.

Cum veţi împărţi bugetul dacă promovează fotbalul în Liga 3?

La începutul anului vom depunde trei bugete diferite. Unul va fi cu solicitarea tuturor secţiilor. Sigur, nu se vor acorda sumele solicitate pentru că sunt exagerate. Apoi vom depune o variantă cu fotbalul în Divizia C şi o variantă cu câştigarea campionatului sau Cupei la baschet feminin, lucru care ne-ar obliga să mergem în FIBA Cup. Totuşi, cred că vom solicita un buget pentru prima jumătate a anului ca să fie ok şi pentru consilierii locali. În iunie, în funcţie de rezultate, vom solicita un buget pentru a doua jumătate a anului.