CSM Satu Mare joacă sâmbătă cu FC Bihor



Careienii se deplasează la Şimleu Silvaniei

Sezonul 2022-2023 din Liga 3 merge mai departe cu meciurile etapei a 7-a. Pe stadionul Olimpia “Daniel Prodan” este programat sâmbătă derby-ul primelor două clasate. Faţă în faţă se vor afla CSM Satu Mare şi FC Bihor Oradea.

Cele două echipe au acumulat 13 puncte până acum, fiecare cu câte 4 victorii, o remiză şi o înfrângere. Luând în calcul golaverajul, CSM Satu Mare are o ofensivă mai bună decât FC Bihor, iar lucrurile se inversează la apărare.

“Până acum a fost un campionat destul de greu, chiar dacă deocamdată am întâlnit echipe care nu şi-au declarat intenţia de promovare. Urmează nişte jocuri mai grele, dar sperăm să ieşim victorioşi din toate meciurile. Ideal ar fi să rămânem doar cinci echipe care să se bată la un loc în playoff, dar mie mi-ar plăcea să tragă cât mai multe echipe pentru primele patru locuri pentru că ar fi un campionat disputat şi ar fi interesant, şi am puntea câştiga şi noi, ca jucători. Ultimele două meciuri nu au fost cum ni le am dorit. Am scos doar un punct din şase. Sunt sigur că nu vom mai repeta erorile de la Bistriţa şi Sighet”, declară Răzvan Prodan, jucătorul CSM-ului.

Meciul de la Satu Mare va fi arbitrat de o brigadă din Cluj-Napoca, cu Dragoş Lunca la centru, Marius Bălan şi Petrică Cîmpeanu la cele două margini.

Careienii pot aduna punct/puncte la Şimleu Silvaniei

Un alt derby, dar al ultimelor două clasate, este programat sâmbătă pe stadionul Măgura din Şimleu Silvaniei. Echipa locală primeşte vizita sătmărenilor de la CSM Victoria Carei. Echipa antrenată de Marius Botan are şanse mari să se întoarcă neînvinsă din această deplasare.

Meciul de la Şimleu va fi arbitrat de George Roman (Timişoara), Ioan Humita (Armeniş) şi Alexandru Gherman (Timişoara).

Programul etapei a 7-a din Seria 10:

Sâmbătă, 8 octombrie, ora 15:00

• Minerul Ocna Dej – Sighetu Marmaţiei

• Şimleu Silvaniei – Victoria Carei

• CFR Cluj II – Lotus Băile Felix

• CSM Satu Mare – FC Bihor

• Bistriţa – SCM Zalău se joacă vineri

CLASAMENT

1. CSM Satu Mare 6 4 1 1 11- 4 13

2. FC Bihor 6 4 1 1 12- 9 13

3. Lotus Băile Felix 6 4 1 1 10- 7 13

4. SCM Zalău 6 4 0 2 10- 4 12

5. Gloria Bistriţa 6 3 1 2 9- 4 10

6. Ocna Dej 6 3 0 3 10- 8 9

7. CFR Cluj II 6 1 2 3 4- 8 5

8. Sighetu Marmaţiei 6 1 2 3 6-11 5

9. Victoria Carei 6 1 0 5 5-12 3

10. Şimleu Silvaniei 6 0 2 4 1-11 0