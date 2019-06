CSM Satu Mare este campioana judeţului la fotbal (Foto, video)

Şi va juca la baraj cu cea mai bună echipă din Bistriţa-Năsăud

CSM Satu Mare a ridicat sâmbătă trofeul de campioană a judeţului Satu Mare la fotbal, sezonul 2018-2019. Pe stadionul Olimpia ”Daniel Prodan” s-a jucat returul finalei Ligii a 4-a şi surprinzător Talna Oraşu Nou s-a impus cu 2-1 (2-0). Dar după avantajul luat în tur, câştigând în deplasare cu 3-0, CSM Satu Mare va reprezenta judeţul la barajul pentru promovarea în Liga 3-a de fotbal.

Meciul de sâmbătă s-a desfăşurat pe o căldură nu uşor de suportat. La ora 11.00 termomentrele indicau 26 grade Celsius. În tribune au ajuns puţini spectatori, undeva la 150.

Debutul s-a dovedit a fi unul excelent pentru Talna Oraşu Nou. După doar trei minute scurse, Boje a înscris un gol formidabil. De pe partea dreaptă a trimis în diagonală peste Oşan, direct în vinclu. Iar Talna avea 1-0. În continuare nu s-au înregistrat mari ocazii de gol. Am notat câteva baloane expediate mult peste poartă, iar după pauza de hidratare, Rareş Nyilvan a scăpat singur cu portarul. Dar Miclea a prins o zi bună, a intervenit salvator (min. 27). O altă ocazie a irosit-o Scvarczkopf, şut puţin peste poartă, de la 20 metri, poziţie centrală. Îl urmează Bere şi Bogdan Nyilvan (min. 37, 38) după care Talna surprinde din nou. Echipa oaspete obţine o lovitură liberă de la aproximativ 20 metri, uşor lateral stânga. Lângă minge s-a instalat Zaszlati, cel care a bătut ideal, iar Oşan a fost din nou învins. Talna Oraşu Nou a condus la pauză cu 2-0.

Oaspeţii au început bine şi repriza a doua. Au ţinut de minge, au petrecut minute bune în jumătatea adversă. Dar din minutul 64 s-a instalat liniştea. Gabriel Cădar a scăpat de unul singur pe contraatac, a pătruns în careu de unde a trimis pe lângă Miclea şi scorul s-a făcut 1-2.

În continuare nimeni nu a mai forţat, iar meciul a fost întrerupt în dese rânduri pentru schimbarea unor jucători şi pentru pauza de hidratare. Finala CSM Satu Mare – Talna Oraşu Nou s-a încheiat 1-2, 4-2 la general.

De menţionat că a fost prima dată în acest sezon când CSM Satu Mare a fost condusă şi totodată a pierdut primul meci. Pare că s-a acumulat oboseala, programul finalului de campionat fiind unul aglomerat. Şi sigur, sunt şi câţiva accidentaţi, Vădan, Curileac pe care sperăm să-i vedem la baraj.

CSM Satu Mare: Oşan – Ţoca, Şimon, R. Ritli, Ionescu, Scvarczkopf, B. Nyilvan (Tincău, min. 46), Faur (Nagy, min. 88), Cădar (cpt., Chifor, min. 90), Chitaş (Doroş, min. 78), R. Nyilvan (Jakkab, min. 61). Antrenor: Zoltan Ritli.

Talna Oraşu Nou: Miclea – Zaharia, Boje (Vaşvari, min. 73), Bere (Torz, min. 83), Homorozan (Velea, min. 69), Zaszlati (Negru, min. 46), Kovacs, Erdei (cpt.), Filip, Demian, Medve (Fedorca, min. 81). Antrenor: Lucian Homorozan.

Au arbitrat bine: Şerban Penegh, Zsolt Kopriva, Tamas Kopriva. Observator: Zoltan Pataki.

Festivitate de premiere

Imediat după fluierul final al jocului, reprezentanţii Asociaţiei Judeţene de Fotbal Satu Mare, în frunte cu preşedintele Ştefan Szilagyi, s-au mobilizat pentru festivitatea de premiere. Talna Oraşu Nou a primit medaliile de argint şi câteva mingi, iar băieţii de la CSM Satu Mare au luat titlul judeţean, medaliile de aur şi câteva minge. De precizat că fotbaliştii sătmăreni au fost felicitaţi de Gabor Kereskenyi, primarul municipiului Satu Mare.

Zoltan Ritli: Sper să promovăm

Logic, antrenorul Zoltan Ritli nu părea mulţumit de jocul echipei sale. Dar este fericit că s-a atins primul obiectiv.

“După un parcurs foarte bun a venit şi primul meci pierdut. Un final de campionat cu foarte multe meciuri grele şi din păcate se vede că la nivel de bancă nu suntem atât de bine. Am patru jucători accidentaţi. Sper să-şi revină pentru baraj. Felicit echipa din Oraşu Nou pentru că a dat o replică foarte bună, cred că cea mai bună după Recolta Dorolţ. Sper să continuăm parcursul bun şi să ne atingem obiectivul, să promovăm. Există oboseală la echipă, am jucat sâmbătă, miercuri, sâmbătă, miercuri. Plus că am avut modificări în formula de start cu care am început. Am pus fundaşi centrali cu care nu am mai jucat, am făcut mai multe modificări după accidentările care au apărut la Vădan şi Curileac. Dacă era Curileac, portar de doi metri, nu cred că intrau acele mingi. Oricum, scopul scuză mijloacele, obiectivul a fost îndeplinit”, ne-a declarat Zoltan Ritli.

Parcursul CSM-ului

Amintim că CSM Satu Mare a făcut parte din Seria B a Ligii a 4-a. În 22 de meciuri a înregistrat tot atâtea victorii pentru un golaveraj de 108-4 şi 66 de puncte. În semifinalele Final Four-ului a trecut de AS Căpleni cu 8-0 şi 1-0, iar în finală a învins Talna Oraşu Nou cu 3-0 şi a pierdut sâmbătă cu 2-1.

Urmează barajul de promovare în Liga a 3-a contra campioanei judeţului Bistriţa-Năsăud. Campioana se stabileşte duminică, 9 iunie. Dar vom reveni cu informaţii. Până atunci precizăm că barajul se joacă pe 15 iunie, de la ora 18:00, la Satu Mare şi pe 22 iunie, de la ora 17:30, în judeţul Bistriţa-Năsăud.