CSM Satu Mare debutează cu o victorie în sezonul de primăvară

CSM Satu Mare a debutat cu o victorie în sezonul de primăvară al Ligii 3 la fotbal, 2-0 (1-0) cu Sportul Şimleu Silvaniei. O victorie importantă a grupării sătmărene în tentativa ei de a evada din subsolul clasamentului Seriei 10, de a evita retrogradarea în judeţ.

Fapt îmbucurător, victoria de sâmbătă a fost obţinută în urma unui joc bun al sătmărenilor, mai ales în prima parte. Dar parafrazând o expresie consacrată ”mai e mult până departe” lupta pentru atingerea obiectivului este una foarte dificilă. Până la final de sezon sunt puţine meciuri de jucat, doar 7 etape.

Meciul de sâmbătă a început în nota de dominare a echipei sătmărene care şi-a creat câteva bune ocazii de a marca. A ratat mai întâi Chitaş (min. 4), blocat la 4 metri de portarul advers, apoi Zsiga (min. 12) a trimis din lovitură liberă de la 18 metri, puţin peste poartă. După aceste două ocazii a venit şi golul din minutul 18. După un corner executat de Zsiga de pe partea dreaptă, Gabi Cădar s-a înălţat la 6 metri şi a marcat cu o frumoasă lovitură de cap. Până la pauză sătmărenii şi-au mai creat trei situaţii de a marca, dar au ratat pe rând Chitaş, Cădar şi Ziman. Oaspeţii au avut o singură ocazie, în minutul 24 când tânărul portar Alex Cadar a blocat şutul de la 10 metri expediat de Luigi Pop.

După pauză jocul a mai scăzut în intensitate, iar ocaziile au fost mai puţine. Dar tot sătmărenii au dominat teritorial, iar în minutul 78 au reuşit să majoreze scorul tot după o fază fixă. Zsiga a executat un corner de pe partea stângă, un fundaş a respins greşit, până la Chitaş care a reluat în plasă, din 10 metri.

CSM Satu Mare: Alex Cadar – M. Neyiki, Tincău, Vădan, Ionescu, Schwarckopf, Ziman, Chitaş (83 R. Nylvan), Zsiga, B. Nylvan (70 Şimon), G. Cădar (Barth). Antrenor: Zoltan Ritli.

Sportul: Şipoş – Leitan, R. Pop, Crişan, Contraş, Ciaca, L.Pop, Mansour Gueye, Bodiş, Petruş, Caba.

A arbitrat bine Alexandru Gornic (Arad), ajutat la cele două linii de aistenţii Doru Lucaciu (Cluj) şi Marius Bălan (Dej).

Zoltan Ritli: Am câştigat un meci important

”A fost un meci foarte important pentru noi, pe care trebuia neparat să-l câştigăm. Şi, după părerea mea, am obţinut o victorie meritată în faţa unei o echipe compacte, cu un joc solid. Am dominat jocul, am avut răbdare, am construit, am avut ocazii, am marcat. Îi felicit pe băieţi pentru jocul bun şi dăruirea din teren. Una peste alta este un început bun de sezon, dar în continuare ne va fi foarte greu. Trebuie să adunăm cât mai multe puncte pentru a urca în clasament. Dar asta nu se poate fără muncă multă, jocuri bune la care mai trebuie adăugat şi puţin noroc”, a declarat antrenorul Zoltan Ritli după primul meci din sezonul de primăvară.