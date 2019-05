CSM Satu Mare câştigă cu 3-0 meciul cu Ştiinţa Beltiug. Rezultate din judeţ

Cinci meciuri apar în programul fotbalului judeţean pentru ziua de sâmbătă, 11 mai. Câteva s-au jucat în prima parte a zilei, iar altele două primesc fluierul de start la ora 18:00 (seniori). Vă prezentăm primele rezultate, urmând să actualizăm şi cu ce s-a întâmplat la Doba şi Dorolţ.

Liga 4, Seria B (etapa 19)

Sâmbătă, 11 mai

• Păuleşti – Vetiş 1-0

• Beltiug – CSM Satu Mare 0-3

• Doba – Oar (16:00, 18:00, Ş. Peneghi, B. Dragoş, L. Pop, L. Năstruţ)

• Dorolţ – Decebal (16:00, 18:00, C. Matei, C. Rus, C. Zsigrai, A. Gherasim)

Liga 5, Seria A (etapa 15)

Sâmbătă, 11 mai

• Căuaş – Santău 5-4