CSM Satu Mare are un buget de 4,9 milioane lei din care 2 merg la baschet

Directorul Vasile Fogel ne spune cum s-a ratat promovarea în Liga 3

În urmă cu câteva zile, Vasile Fogel a venit la emisiunea Panoramic Sportiv. Directorul de la CSM Satu Mare ne-a vorbit despre secțiile sportive pe care le are, planuri de viitor și nu numai. Întreaga emisiune poate fi revăzută în continuare pe site-ul www.informatiatv.ro la secțiunea sport.

Vasile Fogel a vorbit pentru prima dată la o emisiune după ce CSM Satu Mare a ratat promovarea în Liga a 3-a de fotbal. Asta deși și-a câștigat dreptul pe teren. În continuare redăm câteva din răspunsurile pe care ni le-a oferit directorul CSM Satu Mare.

– Cum a venit acea promovare eșuată din vară?

– În regulamentul Ligii a 3-a scrie că trebuie să depui o garanție de 20.000 lei ca să nu te retragi în timpul campionatului. Dacă te retragi, acești bani sunt pierduți de club. Fiind o instituție de drept public, subordonată Consiliului Local, avem anumite legi care nu pot fi depășite. Cu un an înainte, în campionatul de baschet se cerea garanție 50.000 lei, pe care am rezolvat-o foarte frumos printr-o scrisoare semnată de primarul municipiului Satu Mare cum că primăria își asumă răspunderea dacă s-ar întâmpla. Același lucru l-am făcut și cu Federația Română de Fotbal. Noi aveam nevoie de o hotărâre a Consiliului Local pentru acești bani. Imediat după ce ne-a refuzat Federația, am introdus materialul în Consiliul Local, s-a aprobat în prima ședință și imediat am trimis banii la București. A venit răspunsul că s-au acceptat deja trei echipe din alte județe care nici nu aveau dosarele depuse. Pot demonstra, Zalăul de exemplu. Am fost eliminați, eu am fost găsit țap ispășitor, deși am aratat prin acte că am procedat conform legilor. Pe mine m-a durut mai mult decât pe suporteri pentru că eu mi-am pus sufletul în această echipă de fotbal. Conform normelor aprobate de Consiliul Local, pot depune azi și 100.000 de lei dacă trebuie. Nu vor mai fi astfel de probleme.

– Considerați că cineva de la Federație a avut ceva cu Satu Mare?

– Da. N-ar trebui să spun așa ceva, dar în urma unei discuții cu o anumită persoană, i-am solicitat o hârtie, prin care să mi se spună de ce nu suntem acceptați. Răspunsul a fost că vrem să-i dăm în judecată? I-am spus că nu și că vreau să intru cu ea în Consiliul Local să mi se aprobe. De aici a pornit totul și nu am primit nimic. La Tribunalul de Arbitraj Sportiv taxa era de 20.000 de euro și poate și pierzi.

– De ce se vorbește că CSM Satu Mare nu și-a dorit în Liga a 3-a și că ea ar fi vrut să nu promoveze? Că oricum contractele ar fi mers mai departe.

– Nu este adevărat. Toate contractele s-au încheiat pe 30 iunie anul trecut și au fost reînnoite pe 1 august anul trecut cu foștii și actualii jucători. Nimeni nu a avut contract, inclusiv antrenorul. Nu s-au făcut contracte înainte.

– Ce ne spuneți despre bugetul CSM-ului pentru anul 2020?

– Am primit același buget ca și anul trecut, de 4,9 milioane lei. Am împărțit pe secții aceleași sume, 2 milioane merg la baschet. Am dat puțin mai mult la înot pentru acoperirea unor cheltuieli de transport. Avem rezultate bune la toate secțiile, la popice ne mișcăm mai încet, dar suntem pe linie. Toate secțiile s-au încadrat anul trecut în sumele pe care le-au primit. Unii spun să închidem popicele, alții să punem șah la CSM. Se vrea reactivarea voleiului. Este un proiect cu un buget de 200.000 lei din iunie până la finalul anului. Dar nu se pune problema să se ia din actualul buget. Dacă va vota Comitetul Director, va face o propunere la Consiliul Local să ne suplimenteze cu 200.000 lei. Nu se poate lua dintr-o parte și da în alta. Eu nu cer un leu în plus față de anul trecut.