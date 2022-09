CSM Satu Mare a pierdut acasă meciul cu Minaur Baia Mare

CSM Satu Mare nu a reuşit să câştige miercuri, 14 septembrie, în faţa celor de la Minaur Baia Mare şi să se califice în faza următoare a Cupei României la fotbal. Echipa din Baia Mare s-a impus cu scorul de 2-1 după ce la pauză a condus cu 1-0. În felul acesta echipa din judeţul vecin poate să aducă în turul următor, pe stadionul din Dealul Florilor, o formaţei din primul eşalon al României.

Dar trebuie să recunoaştem că băimărenii au câştigat meritat după un joc pe care l-au controlat în cea mai mare parte a celor 90 de minute şi în care au avut câteva ocazii bune de a marca.

De cealaltă parte, echipa sătmăreană a evoluat sub aşteptările celor 5-600 de spectatori prezenţi la meci.

Apatici, fără nerv, cu un joc dezlânat, în care nu au legat mai mult de 2-3 pase consecutive, elevii lui Tiberiu Csik nu au avut nicio ocazie clară de gol în primele 45 de minute. În acest timp băimărenii, cu un joc ordonat, au dominat tactic jocul şi, în minutul 35 au reuşit să deschidă scorul prin Potcoavă, şut de la 25 de metri, la colţul lung al porţii apărată de Berbeacă.

După pauză, jocul a a fost asemănător celui din prima repriză cu toate că Tibi Csik efectuat două schimbări, i-a scos pe Schwarckof şi Baior şi i-a introdus pe Suveg şi Micaş.

Dar schimbările nu au adus plus dorit aşa că Tibi Csik a mai efectuat două mutări introducându-i în teren pe Mansour şi Ciul. Drept urnare jocul s-a mai iuţit şi, în minutul 66, la un duel cu portarul advers, Manosur a căzut la pământ iar arbitrul a indicat punctul cu var. Din păcate Zsiga a executat prost penalty-ul acordat, la semiînălţime, aproape de centrul porţii, fapt care i-a permis portarului Costache să respingă balonul.

Totuşi, în minutul 84 Suveg a egalat după ce a trimis balonul în plasă, din mijlocul careului, după un ricoşeu norocos.

După cum a curs jocul în continuare se părea că vom avea un prelungiri. Dar portarul Berbeacă a greşit fatal în minutul 90 şi, după ce într-o primă fază a reţinut balonul, l-a scăpat în faţa lui Chitaş, ex sătmăreanul îndeplinint apoi formalitatea golului.

· CSM SM: Berbeacă – Vădan, Mureşan, Hernando, Suto Zalan ( Ciul), Bura, Schwarckopf (Micaş), Zsiga, Baior (46 Suveg), Vaida (63 Mansour).

Antrenor: Tiberiu Csik

Costache – Oiţă, Mondragon, Lazăr, Neacşu, Potcoavă, Gneba Ricky, Matei, Ciocan, Stanciu, Mărieş/Ovato, Alexe, Chitaş, Văsăli, Stoian.

Antrenor: Ciprian Danciu.