CSM Satu Mare a atacat decizia de respingere la Comisia de Recurs FRF

Cu toate că erau necesare câteva lămuriri referitoare la neacceptarea dosarului de înscriere în Liga 3 a echipei de fotbal a Clubului Sportiv Municipal Satu Mare, nimeni din conducerea clubului nu a considerat că e nevoie de explicaţii pentru public, cititori, suporteri, cu toţii fiind şi contribuabili.

Domnul Vasile Fogel, preşedintele clubului, a fost de negăsit, iar antrenorul şi preşedintele secţiei de fotbal ne-au trimis la preşedinte. Totuşi, pe căi colaterale am aflat unele chestiuni interesante.

Mai întâi, aşa cum este scris pe site-ul Comisiei de Disciplină din cadrul Federaţiei Române de Fotbal, în şedinţa din data de 05.08.2019 a fost respinsă solicitarea clubului sătmărean de înscriere în campionat. “Sesizare – Respinge sesizarea formulată de CSM Satu Mare, ca neîntemeiată” se anunţă sec pe site-ul FRF.

O decizie care a confirmat-o pe cea luată în prima fază de Comisia de Licenţiere.

Ce e de făcut? Aşa cum am spus mai înainte, ceva am aflat. Astfel, miercuri, 7 august, a avut loc o şedinţă la Primăria Satu Mare la care au participat primarul Gabor Kereskenyi, conducrea clubului, recte Vasile Fogel, antrenorul Zoltan Ritli, Ştefan Szilagyi – preşedintele AJF – şi alte câteva persoane. Prea multe nu am aflat despre cele discutate la această întâlnire. Cert este că s-a luat decizia atacării respingerii dosarului clubului sătmărean la instanţa superioară din cadrul FRF. Cu ce şanse? Greu de spus, dar nu sunt prea multe. Mai ales că pe lista de aşteptare a Federaţiei ar mai fi 12 cluburi dornice să se înscrie în campionat pe un loc vacant. Unele subvenţionate tot de primării. Dar CSM Olimpia are un argument foarte important. Şi-a câştigat dreptul de a promova în Liga 3 pe teren. Adică a câştigat un campionat (L4) şi un baraj. Iar criteriul sportiv ar trebui să fie determinant în asemenea situaţii.

Noi sperăm ca aşa să se petreacă lucrurile, iar beneficiarul să fie cel care a câştigat lupta în teren şi nu unul care aşteaptă la ”cotitură”.

Dar în cazul în care echipa sătmăreană nu va fi acceptată în Liga 3 va fi o pată neagră pe obrazul Primăriei. Cu puţină bunăvoinţă şi atenţie, toate aceste lucruri puteau fi evitate.