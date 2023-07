CSM Olimpia se va bate promoveze în Liga 2 la fotbal



Este obiectivul pentru noul sezon

De luni, lotul echipei de fotbal din cadrul Clubului Sportiv Olimpia Satu Mare şi-a reluat pregătirile premergătoare noului sezon oficial 2023/2024. Clubul a fost reprezentat la această conferinţă de presă de preşedintele Istvan Mureşan, de Florin Fabian – director tehnic şi de Cosmin Juhas – antrenor principal.

Primul care a luat cuvântul a fost Istvan Mureşan, preşedintele clubului. Din start acesta a precizat că obiectivul ferm, asumat al echipei, este de clasare pe locurile 1-2 la final de campionat şi apoi câştigarea barajului şi promovarea în Liga 2. Acesta a precizat că în momentul de faţă lotul este alcătuit din 24 de jucători. Pentru atingerea obiectivului s-a alocat un buget de 3,4 milioane lei, adică aproximativ 700.000 de euro. Sub nivelul lui FC Bihor, SC Zalău sau Gloria Bistriţa care vor, potrivit afirmaţiilor lui Istvan Mureşan, benficia de un buget de circa 1 milion de euro.Tot de la preşedintele clubului am aflat că se vor monta scaune de plastic pe toată zona tribunei A şi că, în continuare, acesul publicului, va fi interzis în tribuna B şi la peluză.

Florin Fabian, care va ocupa în continuare funcţia de director tehnic, ne-a prezentat lotul cu precizarea că vor mai fi aduşi 3-4 jucători. Asta şi pentru că, în conformitate cu regulamentul Ligii 3, în teren trebuie să fie în permanenţă 2 jucători născuţi în 2004 şi un jucător născut în 2005. Pregătirile se vor efectua doar pe plan local, pe Olimpia şi Dinamo şi la sala de forţă. Din punctul de vedere al lui Fabian, obiectivul propus, promovarea în Liga 2 va fi greu de atins, dar realizabil având în vedere că lotul s-a întărit prin aducerea unor jucători care vor ridica nivelul de exprimare al echipei. În plus, instalarea pe banca tehnică a lui Cosmin Juhas, fost căpitan al Olimpiei, este una de bun augur.

Cosmin Juhas, pentru prima dată în postura de antrenor principal al Olimpiei, a lămurit chestiunea licenţei. El este deţinător al Licenţei B, înscris la Licenţă A, fapt care îi permite să ocupe postul de antrenor principal în L3. Cosmin Juhas ne-a spus că este conştient că obiectivul va fi greu de atins. Dar este optimist, îi cunoaşte pe majoritatea jucătorilor şi crede că au suficient potenţial. Tot de la Cosmin am aflat că lotul va efectua un scurt stagiu de pregătire (31 iulie – 4 august ) după care vor începe jocurile de amicale. Au fost fixate 7 asemenea partide la care se va adăuga un joc oficial în Cupa României.

Lot jucători:

Portari: Mihai Berbeacă, Rareş Oşan, Denis Moldovan (ASU Poli Timişoara, fratele lui Horaţiu Moldovan)

Fundaşi: Florin Mureşan, Răzvan Prodan, Daniel Vereguţ (Csikszereda), Răzvan Lazăr (Minaur Baia Mare), Raul Apai (Olimpia Voluntari), Oanea Cătălin (ASU Politehnica), Rareş Mureşan.

Mijlocaşi: Adrain Bura, Ervin Zsiga, Raul Ziman, Kevin Barth, Alex Mărieş, Denis Lazăr, Tamas Patrik, Raul Vidrăan (Ripensia), Viorel Chinde (Minaur Baia Mare.

Atacanţi: Nandor Pop, Veresss Zsombor (ACS Tg.Mureş/Sepsi), Adrian Şter (SCM Zalău).

Din staff mai face parte şi Vasile Şleam, antrenor de portari.