CSM Olimpia l-a legitimat pe Cristian Şter

După ce ieri am consemnat transferul lui Oanea la CSM Olimpia Satu Satu Mare, după ce am primit un nou comunicat de la club, am aflat de un nou transfer la gruparea sătmăreană. Prin acest comunicat am fost informaţi că echipa sătmăreană a ajuns la un acord de transfer cu atacantul Adrian Cristian Şter, ultima data jucător la SCM Zalău.

În vârstă de 25 de ani, Şter a început fotbalul la Ocna Şugatag, a făcut junioratul la FC Baia Mare şi la CFR Cluj. A mai trecut apoi pe la FCU Craiova, Minaur Baia Mare, FC Hermannstadt. Conform site-ului transfermarket Şter a bifat şi 4 meciuri în SuperLigă, la Hermannstadt, iar cota de piaţă a băimăreanului este de 50.000 de euro.

Ajuns la SCM Zalău în 2022 Şter a marcat 10 goluri în primele sale 10 meciuri pentru echipa din Sălaj. Ce nu se spune în comunicat este faptul că în octombrie 2022 Şter a suferit o accidentare gravă, a fost operat pentru leziune de menisc şi nu mai bifat niciun joc până în momentul de faţă?!

Totodată, în comunicat se precizează că jucătorii veniţi în această vară au semnat contracte valabile pe două sezoane. Nu pentru un an, cu opţiune pentru un al doilea, aşa cum s-a comunicat până acum.

Pe de altă parte, sâmbătă în intervalul orar 10.00 – 13.00, la stadionul ”Olimpia-Daniel Prodan” se va organiza un trial pentru jucători născuţi în 2004, 2005 şi 2006.