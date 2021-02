Cseke Attila, aşteptat sâmbătă la Moftin

Comuna Moftin se numără printre unităţile administrativ teritoriale ale judeţului, care a atras în timp importante fonduri naţionale şi europene pentru realizarea unor investiţii de maxim interes local.

Iată că sâmbătă, 6 februarie, la ora 10, are loc recepţia unei săli de sport construită în vecinătatea bazei sportive din centrul de comună – Moftinu Mic. După cum ne-a spus primarul Gheorghe David, la eveniment a fost invitat şi Cseke Attila, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei.

Investiţia s-a realizat în perioada iunie 2020 – februarie 2021, prin Compania Naţională de Investiţii – CNI. Valoarea de recepţie/contabilă a sălii de sport este de 6.580.000 de lei, la care se adaugă aproximativ 250.000 de lei contribuţia Consiliului Local Moftin. Din această sumă de 250.000 de lei, primăria a avut ca obligaţie să realizeze racordurile la utilităţi, să amenajeze parcarea şi spaţiile exterioare. Sala de sport care se va recepţiona sâmbătă, 6 februarie, are suprafaţa de aproximativ 1.500 de metri pătraţi, are amenajate tribune cu 180 de locuri, iar parcarea aferentă acestui obiectiv de investiţii are suprafaţa de 740 de metri pătraţi.