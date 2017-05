CS Balotești – Olimpia Satu Mare, meciul de deschidere al etapei 33

Vineri, de la ora 11:00

Meciul de deschidere al etapei a 33-a din Liga 2 la fotbal este cel dintre CS Balotești și Olimpia Satu Mare. Meciul se dispută cu o zi mai devreme, adică vineri, de la ora 11.00, la solicitarea grupării sătmărene.

Motivul? Unul cât se poate de fericit pentru unul dintre componenții echipei, căsătoria și nunta lui Florin Mureșan. Fundașul Olimpiei se va căsători religios duminică, zi în care va avea loc și nunta la care vor fi pezenți toți colegii de echipă. Iar cu acest prilej urăm lui Florin și colegei noastre Adriana, multă fericire, sănătate și tradiționala urare “Casă de Piatră!”

Delegația sătmăreană a plecat spre București joi dimineața cu mijloace auto. Din delegație fac parte următorii jucători: Șuta, Dascălu – portari, Ciul, Duruș, Mureșan, Heil, Rus, Pană, Villand, Faur, Krausz, V. Pop, Ludușan, Ursu, Voicu, Roșu, Kanaloș, Erdei. Antrenorul Bogdan Andone va alege formula de start dintre acești jucători mai sus enumerați.

Nu face parte din lot Bura, tânărul jucător al Olimpiei fiind accidentat. Dar, din lot nu face parte niciun jucător de la echipa de juniori a clubului. Un semn că promovarea tineretului, a localnicilor, este trecută pe plan secund. Ciudat, pentru că în urmă cu ceva vreme conducătorii afirmau cu tărie că promovarea juniorilor proprii este prioritară.

Având în vedere că echipa din Balotești este una modestă, locul 15 în clasament, primul loc neretrogradabil, că are numai 27 de puncte, în timp ce Olimpia, căzută pe locul 8, are 45 de puncte, considerăm că formația sătmăreană are prima șansă la victorie. O victorie obligatorie având în vedere șirul lung de eșecuri înregistrate de Olimpia.

Așa cum am scris mai sus, partida se va disputa vineri de la ora 11:00, pe stadionul comunal din Balotești. Partida va fi arbitrată la centru de Dorin Voina (Reșița), iar la cele două margini se vor afla George Fridi (Comănești) și Răzvan Nistoran (Reșița). Rezervă va fi Marius Chițu (Târgoviște), iar observatori Ion Negoescu (Târgoviște) și Lucian Carjă (Constanța).

Programul etapei 33:

Vineri, 5 mai

• CS Balotești – FC Olimpia (11:00)

• CS Mioveni – Academica Clinceni (15:30)

Sâmbătă, 6 mai

• F. Suceava – L. Oradea (11:00)

• Metalul Reșița – FC Brașov (11:30)

• ASU Poli Timișoara – Călărași (17:00)

Duminică, 7 mai

• Chindia Târgoviște – Sepsi (11:00)

• CSM Rm. Vâlcea – CS Afumați 0-3 (f.j.)

• UTA Arad – Tărlungeni 3-0 (f.j.)

• Brăila și Juventus stau