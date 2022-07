Crizele economice anunţă crize politice

Criza economică, precedată de pandemie, conflictul din Ucraina, scumpirile fără precedent, nu puteau rămâne fără efecte în plan politic. Premierul Boris Johnson, unul dintre cei mai vehemenţi critici ai Moscovei după invadarea Ucrainei, s-a văzut obligat să-şi prezinte demisia. Până în septembrie, guvernul britanic va fi condus de un premier interimar, deci fără puteri depline.

În mod neaşteptat, după câteva zile cade guvernul Italiei. Premierul Mario Draghi şi-a dat demisia din cauza atitudinii Mişcării Cinci Stele, M5S, un partid justiţiar, anti-corupţie, înfiinţat în urmă cu vreo 10-12 ani. Ce este Mişcarea Cinci Stele? O formaţiune anti-corupţie aşa cum s-a dorit a fi USR. Numai că se pare că niciun membru M5S nu are probleme penale, în timp ce asupra liderilor userişti, cu toate că au lansat proiectul „Fără penali în funcţii publice”, planează cu duiumul acuzaţii de corupţie. USR-iştii nu au reuşit să se păstreze curaţi. Este ca în zicala „hoţul strigă hoţii”.

Rămasă fără guvern, Italia se pregăteşte de alegeri anticipate. Un guvern interimar ar face imposibile accesarea fondurilor europene, şi elaboarea bugetului pentru 2023.

:i premierul demisionar al Italiei a fost unul dintre cei mai duri critici ai regimului lui Vladimir Putin, ca fost şef al Băncii Centrale Europene, Draghi fiind unul din artizanii sancţiunilor aplicate Federaţiei Ruse.

Se speculează că Rusia nu ar fi străină de destabilizarea politică din Italia şi Marea Britanie, dar totuşi se acordă un rol prea mare serviciilor secrete ruseşti, a războiului cibernetic.

Pe fondul crizei economice mişcările anti-guvenamemtale se vor înteţi, provocând crize politice pe măsura situaţiei generale proaste după izbucnirea războiului.

România, condusă de două partide care s-au consacrat ca adversare naturale, suportă destul de bine provocările politice, dar nu rezolvă problemele economice şi sociale.

Rând pe rând, PNL şi PSD rostogolesc problemele ca pe un bulgăre de zăpadă care devine tot mai mare. PSD propune impozitarea progresivă, PNL o dă cu cota unică. PSD vine cu taxa de solidaritate, PNL ripostează spunând că orice taxă în plus va alunga investitorii.

Cert este că tot ce propune un partid, vine celălalt cu o anti-propunere şi o anihilează. Uneori ai impresia că cele două partide se înţeleg între ele. Tu propui ceva care nu se poate aplica din lipsă de fonduri, apoi propun eu altceva şi tu spui că nu se poate pune în practică din lipsă de fonduri.

Astfel PNL şi PSD fac un cuplu perfect. Ca în problema de la capacitate, cât fac zece plus zece minus zece la care n-au ştiut răspunde 70% dintre elevi.

La fel românii nu ştiu ce să creadă despre măsurile pe care le propune guvernul, dar nu le pune în practică. Coaliţia PNL-PSD-UDMR excelează în tehnica amânării.

Important este ca populaţia să aibă impresia că guvernul munceşte, că se străduieşte din răsputeri să rezolve toate problemele.

Premierul Nicolae Ciucă este optimist, preşedintele PSD Marcel Ciolacu este răbdător, vicepremierul Kelemen Hunor nu dă semne că ar fi mai apropiat de PSD decât de PNL, s-a calmat şi preşedintele Klaus Iohannis, nu mai critică PSD, şi astfel stabilitatea politică este asigurată.

Furtunile în perioada crizelor izbucnesc din senin. Ne putem aştepta în orice clipă la un scandal politic. Nu ştim cine îl va provoca. Apropierea alegerilor pun partidele sub tensiune. Un scandal local se poate amplifica şi, prin comtagiune, se poate extinde la nivel naţional.

Se observă că mai degrabă apar tensiuni politice la nivel local decât la nivel central. Primul rând de alegeri are loc la nivel local. De regulă pe la mijlocul mandatului s-au conturat taberele, s-au profilat grupurile de interese, încep să iasă în evidenţă personalităţile politice. Nu trebuie decât o scânteie şi scandalul este gata.