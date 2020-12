Criza învinşilor, deruta învingătorilor

Indiferent de rezultatele obţinute de partidele înscrise în cursa electorală, până la urmă negocierile decid învingătorii şi învinşii.

Numărarea voturilor a ajuns la final. Au intrat în parlament cinci formaţiuni politice: PSD, PNL, USR-PLUS, AUR şi UDMR.

PSD îşi arogă victoria, deşi nu a obţinut decât vreo 28-29%. Cu vreo patru procente mai puţin, PNL nu recunoaşte că a pierdut alegerile. Se bazează pe aliaţi. Spre deosebire de PSD, s-ar părea că poate aduna o majoritate parlamentară care să voteze un guvern.

Aşadar, tabăra învingătorilor este formată din PNL, USR-PLUS şi UDMR. Alte două partide intră în opoziţie. Deci PSD şi AUR au obţinut un număr semnificativ de voturi, dar se află în tabăra mai mică, a învinşilor.

Aşa se prezintă situaţia acum. Scorul final al alegerilor: trei la doi. Trei partide vor fi la putere, două în opoziţie. În rest nu sunt decât simple discuţii, declaraţii politice, care au menirea să lase impresia că războiul nu s-a încheiat.

Într-un timp record, liberalii au căzut de acord asupra propunerii de prim ministru: Florin Cîţu, ministrul de finanţe în guvernul Orban. USR-PLUS este posibil să meargă la preşedinte cu o propunere. Cel mai probabil USR-PLUS îl va propune pe Dacian Cioloş. UDMR nu are nicio propunere.

Cel ce decide numele celui desemnat cu formarea guvernului este preşedintele Klaus Iohannis. Cu asta se termină prima etapă de după alegeri. Urmează alcătuirea echipei guvernamentale. Se negociază la greu, ministere, secretari de stat, prefecţi, etc, etc. Fiecare partid din cele trei are propriile pretenţii.

Odată stabiliţi miniştri, se pleacă în parlament, pentru votul de învestire. Acolo se vede raportul de forţe dintre noua putere şi viitoare opoziţie. Abia atunci PSD este nevoit să accepte că a pierdut alegerile. A te clasa pe primul loc este un moment de glorie trecător. În 2016 a câştigat 45% şi după trei ani a intrat în opoziţie.

Luat rând pe rând, fiecare partid intrat în parlament are propriile probleme. Rezultatele de la alegerile din 6 decembrie 2020 ne arată că în această perioadă grea, dificilă, nemaiîntâlnită în istorie, nu există o forţă politică puternică.

Partide cu procente între 28% şi 5,6% joacă la categoria juniori. Este ca şi cum am merge la o gală de box la care nu intră în ring decât categoria muscă, cocoş, pană, şi eventual semiuşoară sau, să admitem, semimijlocie.

PSD şi PNL joacă la aceeaşi categorie. Nu însă la semigrea, ca să nu mai vorbim de categoria grea şi supergrea.

PSD a jucat la supergrea în timpul lui Adrian Năstase. PNL şi PDL, în timpul lui Băsescu, de asemenea. USL a rupt tot. PSD-ul lui Liviu Dragnea a luat un scor dincolo de orice imaginaţie: 45 sau 46%.

Cu un 26-28% te poţi numi învingător? Nici de departe. Vor fi necesari ani de acumulări, muncă multă, o selecţie severă a valorilor până două partide se vor ridica la categoria grea.

Care vor fi acestea? Victor Ponta s-a visat viitorul candidat cu şanse reale la alegerile prezidenţiale din 2024. S-a dus la fund odată cu alt pretendent la cea mai înaltă funcţie în stat, Călin Popescu Tăriceanu.

Partidul lui Traian Băsescu a rămas înafara parlamentului. Scena politică se resetează din mers.

În vremuri de crize morale apar forţe politice obscure. A apărut AUR. A luat zece procente de la votanţii altor partide. Dacă nu apărea brusc, o parte din voturile AUR ar fi mers spre PSD, spre PNL, spre USR-PLUS, şi mai ales spre PMP. Fără AUR partidul lui Băsescu ar fi intrat în parlament, cu voturile din străinătate.

Dar nu din cauza AUR sunt în criză, practic, toate partidele. Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a plătit cu funcţia de prim ministru. Probabil USR şi PLUS vor fuziona, iar Dacian Cioloş va prelua toată puterea. UDMR rămâne egal cu sine, în timp ce partidele de sub linie, Pro România, ALDE, PMP, sunt ca dispărute.

Cum vor evolua partidele parlamentare în viitorul apropiat? Ce fel de opoziţie va face PSD şi AUR?

Cea mai serioasă întrebare rămâne, totuşi, una singură: cum va guverna noua coaliţie de guvernare?

Învinşii să-şi rezolve crizele, învingătorii să-şi depăşească singuri momentele de derută.

Că niciunul nu se recunosc învinşi, că toţi se cred învingători, nu contează absolut deloc. Până când începe tăierea porcilor de Crăciun, lucrurile se vor aşeza. Începe vaccinarea anti-Covid şi partidele vor intra în plan secund.