Criză de sânge în Satu Mare, la aproape toate grupele!

Centrul de Transfuzie Sanguină Satu Mare se află pe stoc zero la toate grupele de sânge, mai puţin grupa O, iar acest lucru produce îngrijorare în rândul specialiştilor unităţii, motiv pentru care au demarat o amplă campanie de conştientizare în rândul populaţiei privind donarea de sânge.

Joi, 12 august, cadrele medicale ale centrului s-au aflat la Negreşti-Oaş pentru o acţiune de donare, însă în mod surprinzător, populaţia nu s-a prea înghesuit să sprijine acest demers. Doar 18 negreşteni au răspuns apelului Centrului de Transfuzie Sanguină şi s-au prezentat să doneze sânge pentru a-şi ajuta semenii. Aceeaşi adresabilitate scăzută este înregistrată şi în Satu Mare, precizează managerul unităţii, dr. Doiniţa Crişan.

”Ne aflăm într-o situaţie foarte critică. Practic nu mai avem nimic. Donatorii sunt foarte puţini, iar cererea de sânge din partea spitalelor este tot mai mare. Sunt foarte mulţi pacienţi grav bolnavi care au nevoie de sânge, pacienţi cu afecţiuni din sfera oncologică, interne etc., şi nu putem să onorăm cantităţile solicitate. Facem un apel către populaţie de a sprijini centrul de transfuzie, implicit pacienţii care au atât de mare nevoie de ajutorul lor. Cu excepţia grupei 0, suntem deficitari la toate celelalte grupe”, a precizat managerul centrului dr. Doiniţa Crişan.

Pentru a mobiliza populaţia în scopul donării, un restaurant din municipiul Satu Mare s-a oferit să vină în sprijinul centrului cu o ofertă şi anume să dea o masă caldă gratuită acelor persoane care fac dovada donării. Oferta este valabilă pentru perioada 16-31 august.

Dr. Doiniţa Crişan şi-a exprimat recunoştinţa faţă de firma sătmăreană şi faţă de toţi cei care de-a lungul timpului au înţeles importanţa donării şi au răspuns cu promptitudine ori de câte ori a fost nevoie.

”Ne bucură foarte mult faptul că mai sunt oameni de bine care ne sprijină şi le mulţumim pe această cale. Iată că prin această oferă, pe lângă beneficiile donării şi acordarea tichetelor de masă, donatorii primesc bonus şi o masă caldă” a spus dr. Crişan.

Condiţii pentru donare

Pentru a deveni donator de sânge trebuie să îndepliniţi următoarele condiţii: orice persoană care doreşte să doneze sânge trebuie să se prezinte, pentru identificare, cu un document (ex. buletin, CI, carnet de conducere sau paşaport, etc.); să aibă vârsta cuprinsă în intervalul 18 – 60 ani (la prima donare, peste 50 ani numai cu acordul medicului de la triaj); greutate 50-100 kg femeile, 60-110 kg bărbaţii; tensiunea arterială: 60 – 100 mm Hg cu 100 – 180 mm Hg; pulsul regulat, 50-100 bătăi-minut; hemoglobina în intervalul 12.5-17.5 g/dl femeile, 13.5 – 19.5 g/dl bărbaţii; să nu fi suferit în ultimele luni intervenţii chirurgicale, tatuaje; femeile să nu fie însărcinate, în perioada de alăptare, lăuzie, în perioada menstruală (la 5 zile după menstruaţie se poate dona); să nu prezinte afecţiuni cardiovasculare, afecţiuni ale sistemului nervos central, tendinţă patologică la sângerare, afecţiuni hematologice, renale, metabolice (diabet zaharat) şi endocrine, reumatologice şi imunologice, dermatologice, boli profesionale, boli infecţioase (hepatite virale, etc.), parazitare , afecţiuni maligne, TBC, ulcer, persoane pensionate medical. Specialiştii recomandă ca dimineaţa înainte de donare să serviţi un mic dejun (fără grăsimi), să vă hidrataţi şi să nu fumaţi înainte şi după donare cel puţin o oră.

Beneficiile donării

La o donare de sânge se recoltează 450 ml sânge, cantitate care se reface ca volum în câteva ore, celular în două săptămâni. Trusa de recoltare este sterilă şi de unică folosinţă şi nu există riscul de contaminare. O donare de sânge poate salva 3 vieţi!

Beneficiile donării de sânge: efectuarea testelor de laborator din sângele recoltat: grupa sanguină, Rh D, hepatită B, C, HIV, HTLV, ALT, lues, etc. şi eliberarea Buletinelor de analiză la cerere; după donare, sângele este împrospătat, imunitatea organismului creşte; riscul de accident vascular şi de paralizie se reduc cu până la 30%; la fiecare donare se pierd 650 de calorii; monitorizarea stării de sănătate; adeverinţă pentru 1 zi liberă de la locul de muncă, sau o zi scutire pentru elevi, studenţi şi militari în ziua donării. Fiecare donator primeşte 7 bonuri de masă în valoare totală de 60 lei.