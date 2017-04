Cristian Buşoi, reales preşedinte al PNL Bucureşti

Preşedintele interimar al PNL Bucureşti, Cristian Buşoi, a fost ales, sâmbătă, în funcţia de lider al acestei organizaţii, el neavând niciun contracandidat la aceste alegeri.

Preşedintele PNL Bucureşti, Cristian Buşoi, a declarat, sâmbătă, că încă nu a luat decizia de a candida la şefia partidului, fiind încă ”în etapa de a reflecta, de a gândi un program, de a gândi o echipă”, un anunţ cu privire la acest aspect urmând să fie făcut după sărbătorile pascale.

”Nu pot să fac un anunţ şi nu am luat o decizie pe care să o anunţ azi. Azi este un pas, însă, esenţial în ceea ce priveşte o eventuală candidatură, pentru că am spus că mi se pare normal ca atunci când mergi către funcţia de preşedinte al unui partid în primul rând să-ţi validezi susţinerea în organizaţia din care ai făcut parte”, a declarat Cristian Buşoi, întrebat dacă va candida la şefia partidului.

El a mai spus că, deocamdată, este ”foarte bucuros” a fost ales în funcţia de preşedinte PNL Bucureşti.

”Mai trebuie gândit un program, dar, cel mai important, o candidatură cu succes trebuie să aibă în spate o echipă care să adune la un loc colegi din fostul PNL, colegi din fostul PSD, aleşi locali, parlamentari, colegi din Transilvania, unde sunt organizaţiile cele mai performante, dar şi din alte părţi ale ţării. (…) Încă nu a sosit momentul unei astfel de discuţii, dar curând va sosi. După sărbătorile pascale, până cel mai târziu în 2 mai, trebuie să se clarifice şi acest lucru”, a adăugat Buşoi.

Întrebat dacă este în etapa de pregătire a candidaturii sale la şefia PNL, Cristian Buşoi a declarat: ”Suntem în etapa de a reflecta, de a gândi un program, de a gândi o echipă”.

Cristian Buşoi, fără contracandidat

”Am avut 726 de buletine de vot. 79 dintre ele au fost anulate, fiindcă nu s-a făcut procedura de vot corespunzătoare. Avem 647 de voturi valabil exprimate, neanulate, toate pentru candidatura dlui Cristian Buşoi. Deci dl. Cristian Buşoi este vechiul şi noul preşedinte al PNL Bucureşti”, a anunţat primvicepreşedintele PNL Teodor Atanasiu.

Cristian Buşoi a fost singurul candidat pentru funcţia de preşedinte al organizaţiei PNL Bucureşti.

La momentul anunţului, în sală mai erau mai puţin de 100 de liberali.

”Vă mulţumesc în primul rând dvs, celor care aţi rezistat eroic până la numărarea rezultatelor pentru funcţia de preşedinte. (…) Mergem împreună înainte, cu încredere, cu unitate, cu echilibru, cu o echipă, să îi convingem pe bucureşteni că PNL are soluţiile cele bune pentru Bucureşti şi pentru România”, a spus Cristian Buşoi.

Buşoi: Colaborarea cu Cioloş, neconvingătoare

Candidatul unic la şefia PNL Bucureşti, Cristian Buşoi, a declarat, sâmbătă, în debutul şedinţei de alegeri a conducerii filialei, că ”vremea marilor figuri providenţiale a trecut” şi a trecut în revistă motivele care au dus la eşecul electoral din 2016, printre care şi colaborarea cu Dacian Cioloş.

”Vremea marilor figuri providenţiale a trecut. În PNL trebuie muncă pe stradă cu activiştii şi o bună comunicare în presă. Situaţia PNL în Bucureşti nu e deloc uşoară, dar avem nevoie să ne adunăm forţele”, a declarat Cristian Buşoi.

El a făcut şi o analiză a greşelilor care au dus la eşecul electoral de la alegerile din 2016.

”Am făcut la Bucureşti, ceea ce am decis în conducerea centrală să facem în toată ţară. Am urmat decizia de a-l susţine pe domnul Dacian Cioloş în campanie şi am adus în partid oameni noi care să candideze pentru Partidul Naţional Liberal. Din păcate, unele greşeli de implementare de la locale s-au repetat şi la alegerile parlamentare. Colaborarea cu domnul Dacian Cioloş s-a dovedit neconvingătoare, astfel încât PSD a prins avânt să-şi promoveze minicunile şi pupulismele din acea campanie. Aşa a ajuns domnul Liviu Dragnea, un politician condamnat, să propună un guvern marionetă anti-justiţie care i-a scos pe români în stradă la doar o lună după alegeri”, a apreciat Buşoi.

În opinia lui, PNL trebuie să vină cu soluţii mai convingătoare la marile probleme ale României: investiţii, locuri de muncă, susţinerea caputalului privat, sistemul de sănătate care trebuie reformat cu îmbunătăţirea sistemului de educaţie, pensii.

”PNL trebuie să vină cu un model responsabil opus modelului populist şi iresponsabil în care acţionează PSD în domeniul economiei, să sprijine iniţiativa privată şi să consolideze clasa de mijloc. Faptul că preşedintele Klaus Iohannis a găsit susţinere publică în Bucureşti la momentul protestelor pro-Justiţie împotriva OUG 13 şi a Guvernului PSD arată că PNL are o bază de creştere în Capitală. Oamenii aceştia sunt deschişi către PNL. Trebuie doar ca noi, liderii din Bucureşti ai PNL, să-i recâştigăm. În al doilea rând. PNL trebuie să vină cu un proiect economic opus cheltuirii iresponsabile pe care o face PSD şi PNL trebuie să susţină consolidarea clasei de mijloc. În al treilea rând, Bucureştiul a ajuns pe ultimul loc în privinţa modernizării urbane. Când Clujul, Timişoara, Braşovul merg spre Europa, Bucureştiul merge spre Voluntari”, a conchis Buşoi.