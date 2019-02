Cristi Popa: Suporterii trebuie să aibă răbdare cu tinerii, să fie şi acum alături de noi

Spune antrenorul principal al Unirii Tăşnad

Sezonul de primăvară începe sâmbătă pentru Unirea Tăşnad. Echipa noastră va evolua pe teren propriu contra celor de la Avântul Reghin în etapa a 16-a din Liga 3, Seria 5. Meciul este programat să ia startul la ora 15:00, iar suporterii sunt invitaţi la stadion să-şi încurajeze echipa favorită.

Înainte de o avancronică am purtat discuţii cu antrenorii Cristi Popa şi Ovidiu Suciu. În cadrul emisiunii Panoramic Sportiv de luni ne-au povestit cum a trecut perioada de pregătire şi care sunt noutăţile de la echipă. Am extras câteva declaraţii pe care le prezentăm în rândurile următoare.

S-a încheiat perioada de pregătire, începe sezonul oficial…

Cristi Popa: Am avut o iarnă destul de lungă, de anevoioasă. Am trecut peste greutăţile care au fost la echipă. S-au schimbat multe în lot. Din păcate au plecat jucători experimentaţi care au avut rezultate bune la Tăşnad şi care şi-au făcut treaba. Au venit alţii, tineri, dornici de afirmare şi care sperăm că vor face faţă nivelului. Au fost probleme financiare, dar ele s-au cam rezolvat. Unii au plecat din această cauză, iar alţii pentru că le-a expirat contractul. Au rămas jucători care au meciuri în Liga a 3-a şi care trebuie să ducă greul mai departe.

Ovidiu Suciu: Am început mai greu anul. A fost o lovitură şi pentru noi faptul că au plecat jucători importanţi. Ne-au încurcat şi condiţiile meteo nefavorabile, lipsa terenurilor. Ne-am pregătit, s-a încropit o echipă care spun eu că va face performanţă. Sigur, nu sunt jucători la fel de experimentaţi, dar încercăm să-i susţinem din toate punctele de vedere. Sperăm să avem rezultate şi să nu dezamăgim publicul numeros şi fantastic care este la Unirea Tăşnad.

Se vorbea chiar de plecarea voastră. Ce v-a făcut să rămâneţi?

O.S.: Oamenii de lângă echipă plus că am primit încrederea lor în urma unor discuţii. Ne-au dat garanţia că echipa îşi va reveni şi financiar, ceea ce s-a şi întâmplat într-o anumită măsură. Plus că am pus suflet la această echipă şi nu puteam să o lăsăm într-un moment greu.

C.P.: N-au fost momente tocmai uşoare. E uşor să pleci, mai greu să rămâi. E uşor să pleci când îţi pleacă jucători consacraţi, care au făcut diferenţa. E mai greu să rămâi când vin jucători mai slab cotaţi, dar mai tineri. Am pus suflet, n-am venit la Unirea doar de dragul de a veni şi de a pleca. N-am venit să încurcăm pe nimeni, ori să nu facem treabă. Am venit să facem treabă, am fost dispuşi mereu la muncă, la sacrificii. Am făcut multe sacrificii şi le vom face în continuare. Important este ca echipa să fie pe un făgaş normal din punct de vedere sportiv.

Ce obiectiv aveţi acum?

C.P.: Obiectivul este evitarea retrogradării. Sigur, nu-mi place să vorbesc despre acest obiectiv, dar trebuie să fim realişti. Formăm o echipă tânără, o echipă fără relaţii de joc închegate. Trebuie să ne vedem de treaba noastră, de lungul nasului, să nu visăm noi să batem echipele fruntaşe care au alt statut şi care se bat la promovare. Trebuie să ne câştigăm meciurile, în primul rând cele de acasă. Unul dintre obiectivele mele este să nu pierdem acasă în acest retur. Lumea trebuie să fie acum alături de noi, să nu se aştepte să avem jocul pe care l-am avut cu jucători experimentaţi. Trebuie să aibă răbdare cu jucătorii tineri, să fie alături de noi. Şi noi ne dorim să fim cât mai sus.

Care este atmosfera la echipă?

O.S.: Este bună pentru că sunt jucători cu caracter. Drept dovadă că au rămas deşi au fost probleme. Nu prea ne ajută ultimele rezultate. De exemplu la Carei a fost un teren impracticabil. Un joc de luptă, de uzură. Sincer numai fotbal nu s-a putut juca. Singurul lucru bun e că nu s-a accidentat nimeni. N-a fost nici măcar un antrenament bun. N-are nicio relevanţă să joci pe terenuri în care mingea sare unde vrea ea. Ei sunt obişnuiţi cu acel teren, au dat dovadă şi de mai multă ambiţie locală. Noi n-am intrat în jocul lor. A fost un meci cu intrări destul de dure. Întâmplător şi arbitrul a lăsat jocul mai bărbăteşte.

Dacă ar fi doi jucători pe acelaşi post, unul talentat, dar neserios şi un jucător mai puţin înzestrat, dar care munceşte continuu, pe care l-aţi alege?

O.S.: Pe cel care munceşte pentru că arată că-şi doreşte. Nu întâmplător se spune că 5% este talent şi restul muncă. Am şi avut câteva meciuri în care le-am spus jucătorilor că trebuie să-şi dorească mai mult ca adversarul să câştige. Dorinţa trebuie să existe la fiecare. Pe lângă efort contează şi factorul psihologic.

C.P.: Sunt adeptul jucătorilor serioşi, care muncesc. În acelaşi timp sunt şi jucători mai talentaţi, dar care nu sunt capacitaţi la maxim. Aici mai intervine un factor legat de antrenor. Încercând să deschizi o relaţie cu acel jucător talentat şi neserios, poate reuşeşti să-l duci pe un drum bun. În momentul în care nu reuşeşti asta, atunci probabil că nu poţi să ai o reuşită cu acel jucător. Va avea de câştigat mereu jucătorul serios şi care se pregăteşte. El este conştient de meseria pe care o are, de faptul că poate să facă ceva în viaţă prin fotbal. Probabil că are pasiune, plăcere, muncă, este jucătorul care răzbeşte. Cunoaştem situaţii de jucători talentaţi care s-au stins repede…

Ce le promiteţi suporterilor?

C.P.: Nu le promitem nimic, doar că ne vom face treaba până la capăt şi că vom încerca să ne facem treaba în aşa fel încât să dăm totul pentru Unirea. Vrem să fie mândri de noi, să facem un retur bun şi cu rezultate pozitive. Va fi greu. Trebuie răbdare, foarte multă muncă şi şansă.

O.V.: Să aibă convingerea că vom face tot ce trebuie şi că vom da totul pentru echipă. Îmi doresc un rezultat pozitiv în primul meci pentru ca jucătorii să prindă încredere.

