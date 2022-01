Creşterea preţurilor la energie în Germania obligă guvernul să promită ajutoare

Inflaţia din Germania a rămas aproape de maximele de mai multe decenii la sfârşitul anului 2021, obligând guvernul să promită ajutoare pentru gospodăriile mai sărace, în timp ce preţurile la energie au continuat să crească cu rate de două cifre, relatează Financial Times.

Ritmul anual de creştere a preţurilor în Germania a fost de 5,7% în decembrie, în scădere uşoară de la 6% în noiembrie, care a fost cel mai ridicat nivel de la începutul anilor 1990.

Preţurile energiei în Germania au fost cu 18,3% mai mari decât în anul precedent.

Christian Lindner, ministrul de Finanţe al Germaniei, a declarat că noul guvern ia în considerare posibilitatea de a oferi ajutor financiar pentru a compensa creşterea costurilor de încălzire pentru gospodăriile mai sărace în această iarnă. „Trebuie să facem ceva”, a declarat Lindner la o reuniune a partidului său, Partidul Liber Democrat, la Stuttgart. „Promit că, cu mijloacele pe care le am la dispoziţie, vom oferi un astfel de sprijin bazat pe solidaritate pentru oamenii care sunt deosebit de afectaţi.”, a spus acesta.

Franţa, Spania şi Italia s-au angajat deja să ia măsuri similare.

Spirala preţurilor este un subiect sensibil în Germania, care este încă bântuită de hiperinflaţia din anii 1920 şi 1940, care a şters economiile majorităţii oamenilor.

Economiştii se aşteaptă ca inflaţia germană să se estompeze în acest an, pe măsură ce efectul reducerii temporare a taxei pe vânzări, determinată de pandemie, dispare din date. Acest lucru ar trebui să reducă automat cu aproximativ 1 punct procentual creşterea globală a preţurilor începând cu luna ianuarie, estimează aceştia.

Preţurile europene angro la gazele naturale aproape s-au dublat, atingând niveluri record în perioada premergătoare Crăciunului, şi au sărit din nou în această săptămână, după ce livrările din Rusia au încetinit. Blocajele din lanţul global de aprovizionare au provocat, de asemenea, întârzieri şi costuri mai mari pentru producători, ceea ce a dus la creşterea preţului multor bunuri de consum.