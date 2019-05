Creatorii „Game of Thrones” pregătesc un nou film din franciza „Star Wars”

David Benioff şi D.B. Weiss, creatorii serialului „Game of Thrones/Urzeala Tronurilor” sunt implicaţi în pregătirea unei viitoare producţii din franciza „Star Wars/Războiul Stelelor”, relatează Associated Press.

Anunţul a fost făcut de Bob Iger, directorul executiv al companiei Disney, în cadrul unui eveniment care a avut loc în New York. Iger a refuzat să dea mai multe detalii despre viitoarea producţie.

Anterior, firma americană a confirmat faptul că şi Rian Johnson, realizatorul „The Last Jedi/ Războiul stelelor – Episodul VIII: Ultimii Jedi”, alături de Benioff şi Weiss, lucrează la următoarele filme din franciză. Compania nu a dezvăluit exact în ce proiecte sunt implicaţi aceştia.

Lungmetrajul regizat de David Benioff şi D.B. Weiss ar urma să fie lansat în decembrie 2022. Acţiunea lui va fi separată de saga Skywalker, care se va încheia o dată cu pelicula „Star Wars: The Rise of Skywalker”.

Franciza „Star Wars/Războiul stelelor” a devenit un veritabil fenomen cultural, iar personaje precum Luke Skywalker, Prinţesa Leia şi Darth Vader şi fraze precum „May the force be with you” („Forţa fie cu tine”) au intrat în cultura pop.

Franciza „Star Wars”, creată de George Lucas, a avut încasări totale de peste 4,4 miliarde de dolari în box office-ul mondial, de la lansarea pe marile ecrane a primului film din serie, în anul 1977.

Următorul film al seriei, „Star Wars: The Rise of Skywalker”, va fi lansat pe 20 decembrie 2019.