Crainic, Katocz şi Kotter, golgeterii juniorilor A1 din Liga 4 la fotbal

Dacă zilele trecute am publicat golgeterii seriilor din Liga 4 şi Liga 5, acum revenim cu principalii marcatori din cele trei serii ale Ligii 4 la juniori A1.

Cele mai multe goluri le are Raul Kotter (Victoria Carei) şi vine Seria C. Dar fiecare serie are golgeterul său. Top 3 conform AJF Satu Mare:

Liga IV-a Seria A

1.Luca Crainic (Venus Dumbrava) – 17 goluri

2.Lisca Doum (Energia Negreşti Oaş) – 13 goluri

3.Georgel Boboi (Energia Negreşti Oaş) – 12 goluri

Liga a IV-a Seria B

1.David Katocz (Recolta Dorolţ) – 17 goluri

2.Răzvan Paşca (Luceafărul Decebal) – 10 goluri

3.Răzvan Copcea (CSM Satu Mare) – 8 goluri

Liga a IV-a, Seria C

1.Raul Kotter (CSM Victoria Carei) – 28 goluri

2.Mark Betuker (Frohlich Foieni) – 18 goluri

3.Patrick Baumgarner (AS Căpleni) – 18 goluri