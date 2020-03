COVID-19 nu face politică

Prea frumos ca să fie adevărat. Un parlamentar PMP a propus ca la intrarea în sală fiecare parlamentar să fie scanat de un termoscanner pentru coronavirus.

De ce nu? COVID-19 nu face politică. Nu este nici de stânga, nici de dreapta. Nu-și alege victimele după poziția socială sau după apartenența la un partid sau altul. Printre infectați se află un ministru al Sănătății, se află parlamentari, se află medici care îngrijesc infestați.

Noi avem și un fost ofițer infestat care, ca să se afle și el în treabă, a împărțit 120 de mărțișoare. Coronavirusul este adevărat că nu face politică, dar este cel mai politizat, cel mai la îndemână subiect. În numele lui, președintele Iohannis și PNL sunt presați să renunțe la anticipate și să facă orice pentru învestirea guvernului Cîțu.

Desemnat premier cu formarea guvernului, dar planificat să nu treacă, Florin Cîțu poate deveni unul din cei care au avut de câștigat de pe urma coronavirusului. El a primit suficiente voturi din partea opoziției pentru a fi instalat în fruntea guvernului.

COVID-19 a dat peste cap toate planurile de a se organiza alegeri anticipate. Principala sarcină a noului guvern va fi să lupte împotriva răspândirii coronavirusului. Este o luptă cu nevăzutul.

Să nu ne imaginăm că opoziția, PSD și ALDE, își doresc ca guvernul să facă față situației. Situația politică este de așa natură încât partidele de opoziție nu-și pot permite să spere că România nu va fi cuprinsă de haos din cauza pandemiei. Dacă România nu va deveni o zonă roșie, PSD are toate șansele să piardă la scor bătălia cu PNL. Astea sunt vremurile. Gândirea politică urmează un traseu la fel de sinuos ca răspândirea coronavirusului. Cine s-ar fi gândit că din China virusul va ateriza direct în Italia? Adică exact în una dintre țările ceele mai căutate de turiști.

Întâmplarea face că în aceeași țară se află la lucru unul dintre cele mai mari grupuri de români. Rămași fără locuri de muncă, ce să facă în Italia? Evident că trebuie să se reîntoarcă în țară. Ei bine, un parlamentar propune ca unul dintre puținele termoscannere să fie luat de la graniță și dus la parlament să-i verifice pe domnii parlamentari ca nu cumva să fie printre ei vreun infestat.

Și, totuși, COVID-19 face politică.

Trebuia să fie învestit un guvern. Lui Florin Cîțu nu-i este dat să ajungă prim ministru. El va intra în istorie alături de Theodor Stolojan, care a renunțat să formeze un guvern după ce a fost desemnat de președintele Băsescu.

Desigur, răzgândirea lui în ultimul moment nu-i poate aparține în totalitate. PNL s-a obișnuit să ofere surprize, nu întotdeauna bine primite de public.

Opoziția spunea că nu are încredere în capacitatea lui Florin Cîțu de a conduce un guvern. Sunt rezerve și față de Ludovic Orban, dar orice politician are puteri ascunse pe care nu și le poate manifesta decât atunci când ocupă o funcție și are ocazia să-și dovedească voința politică de schimbare.

Cu tot riscul de natură electorală, iată că viitorul guvern este fostul guvern. PNL are șansa de a demonstra că în șase luni poate face mai multă reformă decât a făcut PSD în trei ani.

Odată ce CCR a decis că OUG pe anticipate este neconstituțională, dar mai ales din cauza coronavirusului, este de la sine înțeles că PNL va renunța la anticipate.

Guvern avem și nu avem. Fără să fie fixată data alegerilor locale, este clar că ele vor avea loc în iunie. Așadar, întreaga energie a formațiunilor politice se va concentra de acum înainte asupra alegerilor locale.

Cu timpul, coronavirusul se va acomoda cu campania electorală sau, dacă vrem, campania electorală va merge în tandem cu lupta împotriva coronavirusului.