Covasna: Spectacol de flamenco, susţinut de artistul spaniol Farruquito, în deschiderea Festivalului ”Reflex”

Spectacolul de dans flamenco, susţinut de artistul spaniol Juan Manuel Fernandez Montoya, cunoscut cu numele de scenă Farruquito, a deschis vineri seară a patra ediţie a Festivalului internaţional de teatru „Reflex” de la Sfântu Gheorghe, care se va desfăşura pe parcursul următoarelor două săptămâni.

Născut la Sevilla în anul 1982, într-o renumită familie de cântăreţi şi dansatori de flamenco, Farruquito şi trupa sa au captivat publicul cu un show de muzică şi dans, ce a îmbinat tradiţia cu propria sa viziune artistică.

„Flamenco s-a născut din improvizaţie, iar rolul nostru este să protejăm acest lucru. Ceea ce aţi văzut în această seară exact asta a fost, improvizaţie”, a spus artistul la sfârşitul spectacolului intitulat sugestiv „Improvisao”.

Festivalul „Reflex”, organizat de teatrul maghiar „Tamasi Aron”, va aduce la Sfântu Gheorghe, în perioada 5-16 mai, prestigioase trupe de teatru din Polonia, Ungaria, Germania, Marea Britanie, Slovenia şi România cu spectacole dintre cele mai diverse, festivalul dorindu-se a fi, după cum spunea directorul acestuia, regizorul Bocsardi Laszlo, „un punct de întâlnire al celor mai diverse stiluri artistice şi teatrale contemporane din Centrul, Estul şi Vestul Europei”.

„Acest festival a apărut în anul 2009, când teatrul împlinea 60 de ani de existenţă şi trupa a simţit nevoia să-şi întărească relaţia cu spectatorii prin implicarea lor într-un proiect teatral care să le întreţină reflexul curiozităţii de a privi dincolo de propriul spaţiu cultural”, a declarat, pentru AGERPRES, Bocsardi Laszlo.

Potrivit organizatorilor, Reflex4 este o „celebrare a dramaticelor încercări de a înţelege sensurile existenţei noastre” şi „reuneşte impresionante construcţii teatrale ce ţin de tradiţia modernă, cu obsesiile sale pentru probleme vechi de când lumea, dar şi discursuri artistice înnoitoare, în formă şi conţinut, cu caracter experimental, care abordează probleme acute ale lumii de azi”.

Printre invitaţii din acest an se numără „Song of the Goat Theatre” din Wroclaw (Polonia), teatrele „Hodworks”, „Örkény István” şi „Katona Jozsef” din Budapesta (Ungaria), „She She Pop” din Germania, compania „Gob Squad” din Berlin/Nottingam (Germania/Marea Britanie), Teatrul „Prešeren” din Slovenia, Teatrul Maghiar de Stat din Cluj-Napoca, Teatrul Tineretului din Piatra Neamţ, precum şi teatrele „Tamasi Aron”, „Andrei Mureşanu” şi „M Studio” din Sfântu Gheorghe.

Programul Reflex4 mai cuprinde, printre altele, concertul Maria Răducanu Quartet, proiecţii de filme şi un workshop pentru critici şi teatrologi tineri.

„Este o selecţie foarte personală, vă spun sincer, nu s-a întâmplat cum se întâmplă de obicei, adică se formulează o temă şi apoi se caută spectacole pentru a fi prezentate în festival. Eu am încercat să umblu în cât mai multe direcţii şi să văd cât mai multe spectacole şi încercam să simt ce se întâmplă în teatru, ce nevoie simt eu, ca ce direcţie să devină importantă în acest moment, încotro să o ia teatrul, pentru că ori începi să te repeţi şi distrugi esenţa scopului tău, ori reuşeşti să treci la un alt nivel. Şi eu sper că acest festival este o încercare de a trece la un alt tip de a face teatru şi de a gândi un festival”, a mai spus Bocsardi Laszlo.