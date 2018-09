COSR a aprobat înfiinţarea unui centru olimpic de box la Satu Mare

Vasile Cîtea, Dorel Simion, Florin Mulcuţan şi Viorel Plosca ne-au oferit primele impresii

Pe ordinea de zi a şedinţei Comitetului Executiv de la Comitetul Olimpic şi Sportiv Român (COSR) din 6 septembrie s-a aflat şi un punct care implică direct judeţul Satu Mare. Iar lumea sportului sătmărean a primit o veste excelentă deoarece în câteva luni se va inaugura la noi Centrul Naţional Olimpic de Pregătire a Juniorilor (CNOPJ) de box la masculin.

Membrii Comitetului Executiv al COSR au luat act de informarea Federaţiei Române de Box privind solicitarea de iniţiere a procesului de înfiinţare a acestui CNOPJ. Este o dorinţă mai veche a sătmărenilor, iar despre acest proiect ne-a vorbit Florin Mulcuţan încă din anul 2015 când era secretarul Asociaţiei Judeţene de Box Satu Mare, dar şi membru în Biroul federal la box. Iar acum un merit îl are pentru reluarea discuţiilor şi realizarea proiectului şi Ioana Bran, ministrul Tineretului şi Sportului.

Se doreşte inaugurarea până la sfârşitul anului 2018

“Practic se continuă un proiect început mai demult, dar care a fost abandonat din diferite motive. L-am reluat, iar Comitetul Olimpic a aprobat înfiinţarea unui centru olimpic la Satu Mare. Este o zonă care oricum trebuia acoperită, era în afara activităţii Comitetului Olimpic. Zona de Est este acoperită, zona de Vest destul de puţin. Scopul centrelor este pregătirea sportivilor pentru loturile naţionale. Legat de inaugurare, vedem când se termină documentaţia. Avem şi noi câteva lucruri de clarificat, avem rapoarte de făcut cu COSR. Până la sfârşitul anului sper să-şi înceapă activitatea, dacă nu, atunci în ianuarie. Vom vedea când va fi inaugurat în funcţie de delegaţia Comitetului Olimpic care va merge la Satu Mare şi va inspecta locurile de cazare, masă, refacere, asistenţă medicală şi aşa mai departe. Sunt anumite condiţii pe care le-au cerut. Vom vedea când vor da avizul, nouă ne-ar fi convenit şi de ieri să-şi înceapă activitatea”, ne-a declarat Vasile Cîtea, preşedintele Federaţiei Române de Box. Totodată ne-a asigurat că va fi prezent la Satu Mare cu prilejul finalei Campionatului Naţional de cadeţi din perioada 22-27 octombrie.

Centrul se va afla la Satu Mare pe perioadă nedeterminată cu un prim ciclu până la Jocurile Olimpice din 2020. Financiar totul va fi suportat de COSR. Ne referim aici la cazare, mâncare, medicamente, îndemnizaţii de efort etc.

“Acest centru înseamnă foarte mult pentru noi deoarece punem bază pe centrele de tineret şi juniori, pentru viitoul boxului românesc. Ne dorim să cuprindem cât mai multe zone din ţară. S-a dorit centrul de la Satu Mare de 2-3 ani din câte ştiu eu. Domnul Florin Mulcuţan este un om de box care se chinuie de ani de zile să reuşească, să progreseze copiii din zonă şi sportul sătmărean. Aveţi copii buni acolo, am participat în ultimul timp la toate competiţiile interne şi i-am văzut. Sperăm ca şi la Satu Mare, precum şi în toate centrele olimpice să reuşim din nou să avem sportivi de valoare şi să redevenim ceea ce au fost Vaştag, fraţii Simion, Leonard Doroftei şi alţii”, ne-a spus Dorel Simion, laureat cu bronz la J.O. Sydney 2000, multiplu campion mondial şi european, acum secretar federal din luna aprilie a acestui an. Menţionăm că centre olimpice mai sunt în Bacău, Brăila, Timişoara şi Slatina. Dorel Simion ne-a transmis că vine şi el la Satu Mare la C.N. de cadeţi din luna octombrie.

Va fi o motivaţie în plus pentru sportivii sătmăreni

Deocamdată nu s-a stabilt antrenorul centrului olimpic de la Satu Mare, dar sunt şanse ca el să fie Claudiu Râşco din Baia Mare. În urma unor selecţii vor veni aici sportivi de elită, primii doi de la fiecare categorie de greutate. Centrul de la Satu Mare se referă la juniorii de 15 şi 16 ani.

“Mă bucur că am reuşit să obţinem creditele pentru centrul olimpic de la Satu Mare deoarece ne lipsesc cu desăvârşire modelele în săli, exemplele vii. Venind o mare parte din elita boxului românesc la nivel de juniori la Satu Mare, va fi o motivaţie în plus pentru sportivii noştri. Mă bucur că am reuşit ca totuşi după trei ani să reluăm discuţiile cu FRB şi COSR. Discuţiile au fost purtate de colegul meu Viorel Plosca, preşedintele Asociaţiei Judeţene de Box Satu Mare. Suntem avantajaţi şi pentru că ne aflăm într-o zonă cu ieşire la Ucraina, Ungaria, foarte aproape de Slovacia. Cu cei de acolo vom vedea la ce nivel suntem, pentru că pe cei din ţară îi cunoaştem”, ne-a transmis Florin Mulcuţan, consilierul ministrului Ioana Bran.

Antrenamentele se vor ţine la sala Voinţa

“După demersurile începute în urmă cu trei ani de zile de AJB Satu Mare, s-a aprobat înfiinţarea unui centru olimpic la noi. Pentru noi sunt mai multe lucruri benefice. Având sportivi selectaţi pentru pregătire, posibili candidaţi la jocurile olimpice, vor fi antrenamente comune cu sportivii noştri din Satu Mare, vor creşte pe lângă sportivi cu experienţă. Îi mulţumesc doamnei ministru Ioana Bran pentru implicare şi pentru că a sprijinit necondiţionat reluarea discuţiilor şi înfiinţarea acestui centru olimpic. Ideea este îmbrăţişată şi de autorităţile locale, dar şi de Ioan Ghere care pune la dispoziţie sala de la Voinţa. Acolo se vor pregăti sportivii”, spune Viorel Plosca, preşedintele AJB Satu Mare.

Asociaţia Judeţeană de Box Satu Mare mulţumeşte pe această cale tuturor celor care s-au implicat în realizarea acestui proiect şi celor care-l vor susţine în continuare, respectiv: Gabor Kereskenyi – primar Satu Mare, Pataki Csaba – preşedintele Consiliului Judeţean Satu Mare, Dorel Ziman – director LPS Satu Mare, Adrian Ardelean – director Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Satu Mare, Primăria şi Consiliul Local Căuaş, Călin Durla – inspector şcolar general, Ioan Ghere – preşedinte CS Voinţa Satu Mare, dr. Cosmin Raţiu, Leonard Doroftei şi Marcel Boboc – coiniţiatori ai acestui proiect.