Cosmin Rațiu, reconfirmat ca președinte al Colegiului Medicilor Dentiști

Dr. Cosmin Rațiu a fost reales în funcția de președinte al Colegiului Medicilor Stomatologi, filiala Satu Mare. Dr. Rațiu a fost ales cu 95 de voturi din totalul de 138. Prezența la vot a fost undeva la 69%, mult mai mare față de acum câțiva ani.

Acesta este un semn că medicii sunt interesați de activitatea Colegiului și practic au înteles că este important să se implice.

La acest scrutin, numărul medicilor stomatologi sătmăreni care și-au exprimat opțiunea a fost foarte mare, raportat la alte centre universitare cu tradiție din țară. În Timișoara au fost în jur de 200 de votanți, la fel și în Cluj-Napoca.

„Aș dori să le mulțumesc colegilor care au fost alături de mine și de echipa cu care eu lucrez. Mă bucur foarte mult că ei au reușit să aprecieze munca noastră din ultimii 3 ani”, a precizat dr. Rațiu.

Acesta îi va reprezenta pe stomatologii sătmăreni în Adunarea Generală Națională și va fi reprezentantul colegiului teritorial în Consiliul Național.

Congrese anuale în luna ianuarie și iunie

Mandatul anterior al dr. Cosmin Rațiu a fost unul plin de activitate. Se remarcă, în primul rând, acele congrese care se fac în fiecare an în lunile ianuarie și iunie, la care participă foarte mulți medici din alte județe, precum și foarte mulți lectori.

La ultimele ediții s-au adus și participanți de peste hotare, cu lectori din Germania, lectori din Ungaria și din Belgia. În anul care vine, 2020, este a unsprezecea ediție la care va fi invitat președintele medicilor parodontologi din lume, profesorul Anton Sculean, care este o somitate în domeniu. Profesează în Berna, Elveția, fiind cap de afiș la congresul de la Satu Mare. Vor participa și cei mai reprezentativi lectori din țară.

Pe lângă această conferință care se organizează de 11 ani, conducerea Colegiului Medicilor Stomatologi din Satu Mare s-a ocupat de achiziționarea unui sediu. Este vorba despre un spațiu situat în zona 0 a orașului, în spatele școlii “Constantin Brâncoveanu”, care este aproape de finalizare.

Al patrulea cabinet stomatologic școlar se va deschide la :coala “Mircea Eliade”

Conducerea Colegiului Medicilor Stomatologi din Satu Mare s-a mai ocupat și de cabinetele stomatologice școlare, care deja sunt funcționale în trei instituții de învățământ din Satu Mare: Colegiul Național “Mihai Eminescu”, Colegiul Tehnic “Traian Vuia” și Liceul Reformat, unde copiii se bucură de servicii medicale de calitate. „Pe această cale, doresc să-i mulțumesc și domnului primar, Primăriei Satu Mare, care a sprijinit aceste proiecte. Trebuie să vă spun că la Școala «Mircea Eliade» vom deschide un al patrulea cabinet. Dorim să avem trei cabinete școlare de o parte a Someșului și trei cabinete de cealaltă parte. Este foarte important să acoperim cu șase cabinete școlare municipiul Satu Mare, și după aceea ne vom gândi și la extinderea în orașele Carei, Tășnad, Negrești și probabil și în comune și sate, dar este un proiect de viitor”, a mai explicat dr. Rațiu.

Medicii stomatologi sătmăreni sunt foarte bine pregătiți

Mai este un aspect prin care Colegiul dorește să vină în ajutorul medicilor tineri, prin static lab-uri. Practic, medicii cu experiență au posibilitatea să-și împărtășească trimestrial anumite cazuri, anumite manopere, pe care le realizează și să discute cu colegii tineri. „Am oferit colegilor mei un echilibru, am încercat să insuflu prin felul meu de a fi o stare de liniște, o siguranță a actului medical, întotdeauna Colegiul și Consiliul au fost alături de colegii din Satu Mare, indiferent de problemele pe care dânșii le-au avut. Am încercat să respectăm aproape în totalitate legea. Dacă au fost anumite abateri, am corectat. Pacienților din Satu Mare doresc să le transmit același semnal: medicii sunt foarte bine pregătiți, iar investițiile în zona Satu Mare sunt foarte bune, raportate chiar la comunitatea europeană. Noi executăm manopere și facem lucrări în toate centrele universitare din țară. Valul de pacienți care vin la noi, nu numai cetățeni români care lucrează în străinătate, precum și cetățeni ai comunității europene vin în Satu Mare să-și facă manopere complexe. Sătmărenii, din acest punct de vedere, pot să stea liniștiți, pentru că medicii stomatologi sătmăreni sunt foarte bine pregătiți și își dăruiesc toată priceperea în actul medical”, a mai precizat medicul.

Urgențele medicale peste noapte reprezintă, de asemenea, o altă prioritate pentru conducerea Colegiului. S-a discutat deja cu acei specialiști care doresc să facă acest lucru.

La sfârșitul interviului pe care l-a acordat postului de televiziune Informația TV, dr. Cosmin Rațiu a lansat medicilor stomatologi invitația de a participa la balul dedicat lor, care va avea loc peste două săptămâni.