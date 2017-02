Cosmin Contra, prezentat oficial la Dinamo

Cosmin Contra a fost prezentat duminică oficial în funcția de antrenor al FC Dinamo. A preluat optimist echipa și crede că împreună își poate îndeplini obiectivele, și anume calificarea în playoff și câștigarea Cupei României și a Cupei Ligii.

„Am venit să muncesc. Pentru mine este o provocare să vin aici, iar mie îmi plac provocările. Este într-adevăr o provocare mai dificilă, însă am încredere în mine, în staff-ul meu și în jucători, de asta am venit. Consider că Dinamo are o echipă bună care își poate îndeplini obiectivele. Sunt bucuros să fiu aici”, a declarat Contra.