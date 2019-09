Cosette Chichirău invocă fraude la votul pentru şefia USR

Cosette Chichirău acuză, într-un mesaj pe grupul USR de Facebook “Poiana lui Iocan” că alegerile interne pentru şefia partidului ar fi fost fraudate la nivel naţional. Ea susţine că deputatul Cătălin Drulă a avut parola de la sistemul de vot şi putea să creeze noi adrese de e-mail.

„Toată ziua de duminică, 1 sept, prima zi de vot, Cătălin Drulă a avut parola de la sistemul de vot. Putea să genereze linkuri de vot, să genereze noi adrese de e-mail, să suprascrie voturi, să facă ce voia el. Cătălin Drulă – om de bază în Echipa Barna – a avut mijloacele să facă o fraudă naţională. Am aflat asta duminică seara la ora 20, de la Mircea Şerdin, când l-am întrebat cine are acces la cine a votat şi cine nu. A zis că doar el, nimeni din Comisia Electorală, şi că «ah da, şi Drulă mai are parola, dar hai că o schimb acum»”, scrie deputatul USR de Iaşi. Contracandidata lui Dan Barna la şefia USR mai spune că toate lucrurile spuse despre modificările de la Iaşi sunt doar poveşti, “praf în ochi” pentru a acoperi scandalul faptului că sistemul de vot electronic nu era unul securizat. Ea mai afirmă că cei care au fost în echipa lui Dan Barna aveau posibilitatea să fraudeze alegerile, adăugând că a cerut un audit naţional de la comisia electorală, însă nu l-a primit.

Dan Barna a fost ales preşedintele USR pentru un nou mandat, prin vot electronic. În cadrul scrutinului online, au votat 9.314 membri, iar Barna a obţinut 6.097 de voturi.