Cornelia Nagy ar putea fi demisă din funcţia de preşedinte ONAC

Premierul Ludovic Orban a declarat că este posibil să o demită pe Cornelia Nagy, preşedinta Oficiului Naţional pentru Achiziţii Centralizate.

Premierul s-a declarat profund dezamăgit de modul în care s-au derulat mai multe licitaţii.

„Este posibil. Sunt profund nemulţumit de modul în care s-au derulat mai multe proceduri de licitaţie – ultima procedură, cu tabletele, în care nu au avut capacitatea să finalizeze procedura pentru toate cele 250.000 de tablete pentru care am asigurat finanţare de la guvern. Noroc că am prevăzut această situaţie şi că am alocat 100 de milioane de euro, bani pentru tablete prin sistem de decontare. Orice autoritate locală sau unitate şcolară care achiziţionează tabletele necesare, li se vor deconta cheltuielile pentru achiziţionarea tabletelor şi în mod clar, acolo unde nu ajung tabletele pe care le trimitem noi din achiziţia centralizată vor trebui achiziţionate tablete de la nivel local fie de autoritatea locală, fie de unitatea şcolară, iar noi decontăm din fonduri europene până în limita a 100 de milioane de euro aceste tablete.” a declarat premierul Orban.