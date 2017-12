Corina Crețu, jignită la ASE

”Nu mi s-a întâmplat nicăieri așa ceva și nu am auzit un asemenea limbaj” a declarat Corina Crețu, la ASE marți, unde a purtat un dialog cu cetățenii, după ce un tânăr a jignit-o pe aceasta și întreaga sală și a plecat urlând.

”Am avut o întâlnire cu studenții de la Academia de Studii Economice. Întâmplător, este și facultatea pe care am absolvit-o și mi-a făcut mare plăcere. Am fost foarte surprinsă să văd această intervenție din partea unui domn foarte recalcitrant, care-mi reproșa că nu facem nimic pentru românii din străinătate. I-am explicat că nu este domeniul meu. Ne întreba de ce trebuie să fim membri UE, pentru câteva milioane de euro primite. Bineînțeles, datele pe care le avea nu erau exacte, pentru că România a primit în jur de 40 de miliarde fondurile de preaderare și a contribuit 12 miliarde. Nu acesta este subiectul. Scopul a fost de a informa cetățenii. Am inaugurat acest format pentru a ne apropia de oameni, de a explica. Mie nu mi s-a întâmplat în niciun stat membru și sunt de trei ani comisar european, am avut peste o sută de dialoguri cu cetățenii. Ideea e că acest domn s-a ridicat, a jignit întreaga sală, întrebată de ce vorbește atât de civilizat cu mine. Satisfacția mea este că au fost oameni civilizați în sală, dar cred că nivelul atât de jos în care a ajuns civilizația românească este foarte grav pentru ceea ce ne propunem să facem. Noi, ca națiune, nu putem înainta cu un asemenea dialog. Nu e nici campanie electorală. Este evident că e o încercare de a acoperi lucrurile bune”, a intervenit comisarul european pentru Politici Regionale, Corina Crețu, la Antena 3.