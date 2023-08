CORECTITUDINE: Un taximetrist din Botoşani a returnat clientului 40.000 de euro

În urma cursei cu taxiul, un botoşănean a uitat o plasă cu rafie în autovehiculul pe care l-a solicitat telefonic, spre a-l ajuta să parcurgă o anumită distanţă. Este vorba despre un bărbat de 80 de ani, care a solicitat taxi-ul pentru a ajunge din centrul Botoşaniului la Sinagogă.

„L-am dus, a coborât, a plătit. Dar el când a urcat a avut o sacoşă de rafie, a pus-o între picioare, sub scaun era. Mi-a plătit, eu am plecat şi când mă apropiam de staţia din Bucovina, am văzut. Chiar atunci am avut un client şi l-am dus înapoi spre Bazar. Am dus clientul şi m-am dus din nou să-l caut pe bătrân, am zis că mă poate mă aşteaptă. Imediat a fost. Nu era. M-am întors în staţia din care l-am luat”, povesteşte Constatin Ionescu, şoferul de taxi.

A pus sacoşa în portbagaj, iar apoi a luat un alt client. La încheierea cursei, a deschis portbagajul şi a desfăcut plasa. Imediat ce a văzut banii, a sunat la dispecerat şi a încercat să dea de proprietarul banilor.

„Vreo 40.000 de euro cred că erau. În momentul în care am anunţat dispeceratul mi-au zis: bine că aţi anunţat, dacă nu apare, mergeţi la Poliţie. Şi tocmai bătrânul venise şi m-au anunţat colegii: vezi că bătrânul te aşteaptă. El era în faţă, eu în spate”, a mai adăugat Constantin Ionescu.

Bătrânul de 80 de ani a fost foarte bucuros că suma de 40.000 de euro a ajuns înapoi la el, şi că a avut parte de o cursă cu un taximetrist cât se poate de corect.