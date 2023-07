Control naţional: Marcel Ciolacu vrea demisii în mai multe judeţe

La începutul şedinţei de guvern de joi, 20 iulie 2023, premierul Marcel Ciolacu a cerut mai multe demisii în diferite judeţe după controalele de la centrele de persoane în vârstă şi copii.

Detalii în continuare

Marcel Ciolacu crede că trebuie să se lase cu mai multe demisii după aceste controale.

Iată o parte din declaraţia premierului:

“Suntem la finalul controlului la nivel naţional, pe care l-am cerut în şedinţa de guvern şi deja există date şi foarte clare, care ne obligă pe toţi să luăm anumite decizii ferme. Există o situaţie, sincer, de netolerat, judeţe unde s-au găsit centre fără autorizaţie, centre care funcţionau clandestin, toate sub ochii funcţionarilor statului român, plus alte centre cu probleme grave închise sau cu activitatea suspendată. Din punctul meu de vedere, este inadmisibil acest lucru. Cele mai multe asemenea cazuri sunt în Arad, Giurgiu, Constanţa, Maramureş, Hunedoara, Teleorman, Vrancea şi Bucureşti, mai ales în Sectorul 1. Solicit noului ministru al muncii, doamna Simona Bucura-Oprescu, ca toţi şefii agenţiilor judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, celebrul AJPIS, din aceste judeţe, plus şeful Agenţiei Municipale Bucureşti să fie urgent suspendaţi din funcţie până la finalizarea anchetelor disciplinare; totul legal. Am descoperit că este o problemă uriaşă şi cu munca la negru. Câteodată erau condiţii de Evul Mediu în aceste centre în ceea ce priveşte condiţiile de muncă. Din punctul meu de vedere, este clar că Inspecţia Muncii nu şi-a făcut datoria. Doamna ministru, vă cer să luaţi aceeaşi măsură în cazul şefului acestei instituţii. Părerea mea este că trebuie să fim mult mai curajoşi şi să începem să desfiinţăm instituţii cu totul, instituţii care şi-au dovedit incapacitatea de a face faţă cerinţelor în acest moment. Cer preşedinţilor de consilii judeţene, în subordinea cărora se află direcţiile generale de asistenţă socială, din judeţele amintite, să înceapă să schimbe toţi aceşti directori din funcţie. Este evident că nu şi-au făcut treaba şi datoria. Dacă nu vor face acest lucru, tot dânşii vor răspunde în faţa românilor care i-au ales.”