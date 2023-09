CONTRACT SEMNAT: Sanitas şi Ministerul Sănătăţii s-au înţeles după 1 an de negocieri

După numeroase proteste şi îndelungi negocieri cu factorii decizionali, iată că în cele diu urmă Federaţia Sanitas bifează ca soluţionată una dintre importantele revendicări sindicale şi anume semnarea Contractului Colectiv de Muncă la nivel de Sector Bugetar Sănătate pentru perioada 2023 – 2025.

Documentul a fost semnat marţi, 5 septembrie 2023 de către Federaţia Sanitas şi echipa Ministerului Sănătăţii, sub directa coordonare a ministrului, Alexandru Rafila.

”După negocieri care au durat mai bine de un an, am semnat astăzi (5 septembrie 2023 n.r.) un nou contract colectiv de muncă avantajos pentru membrii noştri de sindicat din sectorul public de Sănătate. Drepturile celor pe care îi reprezentăm sunt mai bine protejate şi, ceea ce este foarte important, nu numai că am conservat ceea ce obţinusem în CCM-urile anterioare pentru angajaţi, ci am reuşit să obţinem şi drepturi suplimentare. Sub incidenţa documentului semnat astăzi intră angajaţii din toate instituţiile sanitare aflate în subordinea sau coordonarea Ministerului Sănătăţii, precum şi cele aflate în subordinea autorităţilor locale şi a instituţiilor publice cu reţea sanitară proprie. În perioada următoare ne vom concentra pe negocierile unui CCM la nivel de Asistenţă Socială, negocieri care sunt deja începute”, a declarat Leonard Bărăscu, preşedintele Federaţiei Sanitas.

După cum subliniază Sanitas, un Contract colectiv de muncă la nivel de sector public de Sănătate apără drepturile angajaţilor. Acest lucru dă posibilitatea ca de acum înainte orice negociere a unui CCM la nivel de unitate sanitară va trebui să aibă ca prevederi minimale tot ceea ce conţine CCM-ul semnat la nivel de sector Sănătate.

Se respectă astfel principiul conform căruia ”contractele colective de muncă nu pot conţine clauze care să stabilească drepturi la un nivel inferior celor stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil încheiat la nivel superior”.

Noul Contract Colectiv de Muncă recent semnat îşi va produce efectele odată cu înregistrarea lui la Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, după care Sanitas îl va transmite tuturor organizaţiilor din ţară.

Drepturi esenţiale garantate prin CCM:

Dreptul angajaţilor din sănătate la concediu de odihnă suplimentar pentru vechime în muncă, fidelitate şi condiţii de muncă.

Dreptul angajaţilor cu mai multe contracte individuale de muncă de a-şi lua concediul de odihnă în aceeaşi perioadă la toate contractele.

Dreptul angajaţilor care lucrează în ture la pauza de masă de 30 de minute, inclusă în timpul de lucru.

Recunoaşterea dreptului la concediul de odihnă neefectuat în anii anteriori din cauza activităţii desfăşurate în interesul instituţiei.

La calculul indemnizaţiei de concediu de odihnă trebuie să se ia în considerare şi indemnizaţia de hrană, prevedere obligatorie pentru toate unităţile sanitare după înregistrarea prezentului CCM.

Anexa 13 care cuprinde principii, aplicabile viitoarei legi a salarizării, menite să apere drepturile esenţiale ale angajaţilor din sectorul public de sănătate şi să garanteze o lege mai echitabilă şi predictibilă.

O procedură obligatorie aplicabilă cercetării disciplinare prealabile care va feri angajaţii de abuzuri.

”Considerăm că actuala formă a CCM este una mai bună decât cele anterioare şi apreciem disponibilitatea şi flexibilitatea echipei de negociere a Ministerului Sănătăţii sub directa conducere a domnului Ministru Alexandru Rafila” au apreciat liderii Sanitas.