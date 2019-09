Continuă Festivalul Internaţional ‘George Enescu’

Astăzi, 5 septembrie, la Radio România Muzical şi Radio România Cultural veţi putea asculta în direct primul eveniment al zilei din cadrul Festivalului Internaţional ‘George Enescu’ – concertul susţinut începând cu ora 15 la Sala Radio de Orchestra Filarmonicii ‘Transilvania’, sub bagheta dirijoarei Lera Auerbach. Muziciana ruso-americană este, totodată, semnatara lucrărilor din programul prezentat pe scena Studioului ‘Mihail Jora’: ‘Serenada pentru o mare melancolică’ şi ‘Visul lui Mozart. Concerto grosso nr. 5 după KV 299/279c şi KV 315 de W. A. Mozart’. Solistele serii vor fi violonista Brigit Erz, violoncelista Ilona Kindt şi pianista Karla Haltenwanger, interprete ce formează Trio ‘Boulanger’. Prezintă Jeanine Costache.

De la ora 16:30, Orchestra de Cameră Pelléas urcă pe scena Ateneului român sub bagheta lui Benjamin Levy. Solistul ansamblului este violonista Tasmin Little. Programul este alcătuit din lucrări precum Sarabanda de Claude Debussy (în orchestraţia lui Maurice Ravel), Sonata a III-a ‘În caracter popular românesc’ pentru pian şi vioară de George Enescu, în orchestraţia lui Valentin Doni, Rapsodia de concert ‘Tzigane’ de Maurice Ravel, Bourrée Fantasque de Emanuel Chabrier (în aranjamentul lui Thibaud Perrine) şi Simfonia în Do major de Georges Bizet. Concertul va fi transmis în direct de Radio România Muzical şi Radio România Cultural.

La Sala Palatului, Vladimir Jurowski dirijează astăzi Orchestra Simfonică a Radiodifuziunii din Berlin, Corul Filarmonicii ‘George Enescu’ şi Corul de Copii al Radiodifuziunii Române, începând cu ora 19:30. În program sunt anunţate lucrări precum ‘discorso’ de Georg Katzer, Concertul pentru vioară şi orchestră de Johannes Brahms, cu Julia Fischer solistă şi Simfonia a III-a de George Enescu. Concertul va putea fi ascultat pe frecvenţele Radio România Muzical şi Radio România Cultural în direct.

În seria ‘Concertelor de la miezul nopţii’, pe scena Ateneului român urcă în această seară ansamblul ‘Europa Galante’, cu Fabio Biondi dirijor. Muzicienii vor oferi publicului opera ‘Silla’ de Georg Friedrich Haendel, distribuţia fiind alcătuită din contraltista Sonia Prina în rolul titular, mezzosoprana Silvia Beltrami în ‘Claudio’, soprana Sunhae Im – ‘Metella’ şi mezzosoprana Vivica Genaux în ‘Lepido’. La Radio România Muzical şi Radio România Cultural veţi putea asculta acest concert în transmisiune directă. Comentează Anca Ioana Andriescu.

La Academia de Muzică ‘Gheorghe Dima’ din Cluj-Napoca are loc astăzi un recital susţinut de Trio ‘Monte Piano’, format din violonistul Francesco Sica, violoncelistul Claude Frochaux şi pianista Irina Botan. Cei trei muzicieni vor prezenta lucrări semnate de George Enescu, Arnold Schoenberg şi Ernest Chausson, începând cu ora 19.

La Sala Thalia a Filarmonicii din Sibiu, pianist Charles Richard-Hamelin susţine un recital, începând cu ora 19. Muzicianul canadian va interpreta lucrări semnate de Claude Debussy, George Enescu, Serghei Rahmaninov şi Serghei Prokofiev.

La Teatrul ‘Victor Ion Popa’ din Bârlad are loc astăzi un concert susţinut de Camerata Regală. Ansamblul, condus de dirijorul Constantin Adrian Grigore, va prezenta lucrări semnate de Antonio Vivaldi, Wolfgang Amadeus Mozart şi Gustav Holst. Solistă este violonista Rebekka Hartmann, iar narator va fi actriţa Alexandra Velniciuc.