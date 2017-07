Contele de Monte Cristo şi Dan Voiculescu

Într-un top al celor mai celebri deţinuţi ai vremurilor noastre se înscrie cu siguranţă şi Dan Voiculescu. Este greu de spus dacă el este cel mai celebru. Prin funcţia pe care a deţinut-o primul în top este Adrian Năstase. Trecând peste foştii miniştri, peste Gigi Becali, peste fratele preşedintelui Băsescu, recent eliberatul Dan Voiculescu se deosebeşte prin faptul că la ieşire şi-a luat un angajament că se va răzbuna. Nu va proceda ca Monte Cristo, dar nu se desparte foarte mult de celebrul conte. Angajamentul său nu este de altă natură. A promis că va lupta pe viaţă şi pe moarte împotriva abuzurilor. Este un fel de a spune.

Dan Voiculescu are ţinte precise. Nici o clipă nu a crezut că nu a intrat în puşcărie din cauza preşedintelui Traian Băsescu. Şi-a găsit şi vinovaţii direcţi, un procuror şi o judecătoare. Amândoi au fost daţi afară din magistratură. Pe jumătate este, deci, răzbunat.

Între a lupta împotriva abuzurilor şi a lupta împotriva unor persoane este o diferenţă uriaşă. Lupta împotriva abuzurilor presupune respectarea legii în litera şi spiritul ei în condiţiile în care este corelată cu respectarea drepturilor omului. Toată lumea recunoaşte că legislaţia lasă mult de dorit. Curtea Constituţională a semnat peste 140 de articole neconstituţionale. Au trecut ani şi nu s-a modificat. Va forţa Dan Voiculescu modificarea lor?

Cum nu mai are nici partid, Dan Voiculescu nu are cum să propună proiecte de legi. Singura variantă rămâne să se apropie de actuala majoritate parlamentară şi să impună adoptarea unor legi sau modificarea unor legi penale. Asta ar putea fi considerat o încălcare a legii, trafic de influenţă sau cine ştie ce. Ca în cazul Ordonanţei 13. Practic nu are niciun instrument legal. Singura armă rămâne în continuare aceeaşi, mass media, trustul său de presă.

Cu totul altceva este când vine vorba despre o răzbunare personală. Procurorul Fernand nu mai este în magistratură. Judecătoarea de asemenea. A rămas doar contele Albert de Morcerf. Rolul acestuia fiind jucat de Traian Băsescu, urmează să asistăm la o luptă directă între mogul şi fostul preşedinte.

Cum Traian Băsescu este în opoziţie, dar are şi probleme judiciare, bănuim că Voiculescu va apăsa pe această latură. Dar dacă dosarele lui Băsescu nu vor conduce la condamnarea lui? Cum explici că lupţi împotriva abuzurilor încercând să bagi un om nevinovat în puşcărie?

Dan Voiculescu şi-a luat o promisiune grea. În cei trei ani de penitenţă se putea gândi la ce spunea Corneliu Coposu după 17 ani de puşcărie: „Nu ne răzbunaţi”. Era vorba însă despre o condamnare politică. Vorbea în numele a zeci de mii de condamnaţi politic.

Acum este vorba despre altceva. Condamnarea politică nu poate fi probată. Poate fi invocată, aşa cum este invocată de toate personajele ajunse după gratii. Oamenii politici se pot folosi de scăpările legii pentru a scăpa de adversari. Asta se poate afirma, şi în unele cazuri se poate şi demonstra prin înregistrări. Dar până şi înregistrările sunt compromise. Rămân spovedaniile. Dar liderii politici nu se prea spovedesc. Rămâne judecata supremă a Domnului.

Varianta răzbunării rămâne o promisiune greu de onorat în condiţiile respectării legii. Rămâne varianta unui duel final între Dan Voiculescu şi Traian Băsescu, undeva, prin coridoarele largi ale Parlamentului sau pe acoperişul DNA.