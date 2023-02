Consumul privat a încheiat anul 2022 la un plus de peste 4%

Consumul privat a încheiat anul 2022 la un plus de 4,4%, în ciuda inflaţiei de două cifre şi a scăderii puterii de cumpărare, informează Ziarul Financiar. Economia şi consumul, principala ramură economică, au încheiat 2022 la un plus de peste 4%.

Cifra de afaceri din retail, principalul indicator pentru consumul privat, a încheiat 2022 la un plus de 4,4%, creştere ajustată cu inflaţia, după un an cu inflaţie medie de aproape 14% şi cu scăderea puterii de cumpărare. Datele Institutului Naţional de Statistică (INS) arată că indicatorul a încetinit pe final de an, dar a rămas la un plus de 3,6% faţă de decembrie 2021.

Datele privind cifra de afaceri din comerţul cu amănuntul sunt printre primele dintr-o serie care arată cum a încheiat economia României anul 2022.

Eugen Sinca, analist financiar la BCR, scrie însă că prognoza pentru 2023 este de înjumătăţire a avansului consumului privat. Consumul privat este principala ramură economică şi face peste 60% din PIB-ul României.