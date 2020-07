Consumatorilor li se recomandă să schimbe furnizorul de gaze cu cel care are preţul cel mai mic

Consumatorii de gaze ar trebui să schimbe furnizorul actual cu cel care are preţul cel mai bun, în condiţiile în care există pe piaţă oferte cu tarife mai mici chiar şi cu 15%, iar diferenţa poate echivala cu factura pentru o lună de iarnă, a declarat Niculae Havrileţ, secretar de stat în Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, în cadrul dezbaterii online „Energy Forum – „Liberalizarea pieţei de gaze şi energie electrică”.

Totodat[ Consiliul Concurenţei derulează o investigaţie preventivă pe piaţa gazelor, pentru a vedea dacă furnizorii au tentative de blocare a consumatorilor care vor să se mute la altă companie, urmând ca peste aproximativ o lună să decidă în ce fel va interveni în piaţă. A;a a informat Bogdan Chiriţoiu, preşedintele instituţiei.

„Dacă vă uitaţi în acest moment pe comparatorul de preţuri, veţi vedea cel puţin opt oferte cu preţul mai mic decât cel al furnizorului actual, mai mic cu 10% până la 15%. Dacă acum preţul este de 134 de lei pe MWh, sunt oferte şi cu 108 lei pe MWh”, a spus Havrileţ.

El a relatat că prietenii i-au cerut sfaturi despre ce ar fi mai bine să facă în legatură cu contractul de gaze de la 1 iulie: „I-am sfătuit să aleagă oferta cu preţul cel mai mic, pentru că, din punct de vedere al siguranţei alimentării, sunteţi safe, nu va fi nimeni deconectat, pentru că din punct de vedere tehnic nu poţi fi deconectat. Iar dacă furnizorul are o anumită problemă şi ajunge în faliment sau insolvenţă el trebuie să anunţe cu mult timp înainte şi în 21 de zile te preia un alt furnizor.

Eu am schimbat furnizorul de la prima liberalizare, din 2017. Nu am câştigat foarte mult, dar am vrut să testez cum este atunci când schimbi furnizorul. Zilele acestea, am schimbat încă o dată furnizorul”.

Marii furnizori de gaze, E.ON şi Engie, au trimis consumatorilor casnici oferte cu acelaşi preţ ca până acum. Aceasta în timp ce autorităţile au anunţat că populaţia va plăti cu 10-15% mai puţin odată cu liberalizarea de la 1 iulie, întrucât cotaţia gazelor pe bursă a scăzut.

Autoritatea de concurenţă va monitoriza în special dacă actualii furnizori, E.ON şi Engie, au tentative de blocare a consumatorilor care vor să se mute la altă companie: „Zona unde putem fi eficienţi este a preveni sau a interveni atunci când se văd semne că se blochează migraţia clienţilor de la un furnizor la altul. Vedem deja că au apărut oferte mai atractive decât cele pe care le aveam în contractele de până acum şi e important să fie lăsaţi liber clienţii să se mute de pe contractele actuale, mai dezavantajoase, înspre cele mai bune şi asta îi va obliga şi pe cei doi mari furnizori să dea condiţii mai bune şi vedem că au apărut şi ei deja cu oferte mai bune”.