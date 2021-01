Consumatorii de energie din Bucureşti au la dispoziţie 32 de oferte mai ieftine dacă îşi schimbă contractul

Consumatorii de energie din Bucureşti au la dispoziţie pe piaţa concurenţială 32 de oferte cu preţuri mai mici decât dacă ar rămâne cu vechile contracte, potrivit calculelor Agerpres pe baza comparatorului de preţuri de pe site-ul ANRE.

Locuitorii Capitalei care până acum au plătit preţuri reglementate ar trebui să încheie noi contracte pe piaţa concurenţială, altfel vor plăti mai mult cu 25% de la 1 ianuarie, odată cu liberalizarea totală a pieţei. Pe piaţa concurenţială, scumpirile încep de la 4%. Există în total 79 de oferte pentru Bucureşti, iar, în cazul a 32 dintre ele, preţurile sunt mai bune decât dacă am rămâne cu vechile contracte, în piaţa de serviciu universal.

Schimbarea furnizorului de energie este un proces relativ simplu şi nu ar trebui să ne ia foarte mult timp, dacă ştim ce avem de făcut. În primul rând, pe site-ul ANRE există o aplicaţie unde consumatorii pot compara ofertele tuturor companiilor de pe piaţă. Fiecare consumator trebuie să completeze judeţul în care se află, consumul din ultima factură şi valoarea ei, pentru a o putea compara cu noile oferte.

De pild[, se pot utiliza datele pentru un consumator din Bucureşti, a cărui ultimă factură a avut o valoare de 51,12 lei, la un consum de 87 kWh. Avem două opţiuni, piaţa de serviciu universal şi piaţa concurenţială. Mergem întâi pe piaţa de serviciu universal să vedem care sunt preţurile acolo, pentru că, dacă nu facem nimic, aceasta este piaţa în care vom rămâne automat. Constatăm astfel că, pentru consumatorii din Bucureşti, există şase oferte pe această piaţă, toate cu un preţ mai mare decât ce am avut până acum< Tinmar Energy – preţ mai mare cu 11%, adică 5,6 lei în plus, Electrica – mai mare cu 23%, adică 12 lei în plus, E.ON – 24,5%, 12,54 lei în plus, Enel Energie şi Energie Muntenia – 24,68%, 12,59 lei în plus şi CEZ Vânzare – 36%, 18,7 lei în plus. Consumatorul din Bucureşti, dacă nu face nimic pentru modificarea contractului, va plăti astfel cu 24,68% mai mult de la 1 ianuarie, fiind arondat automat la Enel.

În ceea ce priveşte piaţa concurenţială, consumatorii din Capitală pot alege dintre 79 de oferte ale companiilor energetice. Din păcate, niciuna nu este cu un preţ mai mic decât cel din factura actuală, însă, aplicaţia afişează ofertele în ordinea lor crescătoare şi poate fi găsită cea mai ieftină.