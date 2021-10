Consultări de probă

În format de cinci reprezentanţi, partidele parlamentare sunt invitate să se prezinte luni la Cotroceni. Preşedintele va asculta fiecare delegaţie, va nota propunerea fiecărui partid pentru ieşirea din criză şi, la sfârşit, va trage concluziile.

Înainte de a trece la subiectul propriu-zis, la intenţiile exprimate public de liderii partidelor, trebuie să remarcăm, nu fără suprindere, că fiecare preşedinte al României de până acum la sfârşitul mandatului a provocat dezintegrarea partidului al cărui candidat a fost.

După Emil Constantinescu s-a ales praful şi pulberea de PNŢCD.

Odată cu cele două mandate prezidenţiale ale lui Traian Băsescu, PDL, pentru a supravieţui politic, s-a văzut obligat să fuzioneze prin absorbţie cu PNL.

Candidat susţinut de PNL, Klaus Iohannis nu-i pregăteşte partidului al cărui candidat a fost, un viitor prea strălucit. În urma congresului din 25 septembrie, datorită inabilităţii preşedintelui Iohannis, va fi o mare minune să nu asistăm la o divizare a PNL.

Ion Iliescu pare să fie o excepţie, dar să ne amintim că, după ce şi-a terminat mandatul, în 2004, Ion Iliescu a pierdut alegerile interne din PSD. Dacă ar fi câştigat în faţa lui Mircea Geoană, cu siguranţă azi PSD nu ar fi acum un partid mare. Mai exact, un partid mare, dar cu multe defecte.

O concluzie fugară ar fi că România nu este o ţară care are nevoie de un preşedinte ales prin vot direct. Dacă tot nu am revenit la un regim monarhic, o republică parlamentară ar fi mai pe măsura partidelor politice. Adică s-ar certa fără să aibă un supra-arbitru, care nu are cum să fie echidistant.

După această paranteză să ne întoarcem la actuala criză guvernamentală. În primul rând preşedintele Iohannis nu acceptă că USR a ieşit de la guvernare din cauza demiterii celor doi miniştri, Vlad Voiculescu de la Sănătate şi Stelian Ion de la Justiţie de premierul Cîţu fără să se consulte cu partidul din care făceau parte cei doi demişi.

Nu ştia de demitere nici preşedintele PNL, Ludovic Orban. Singurul care ştia a fost preşedintele Iohannis. Cu siguranţă Florin Cîţu s-a consultat doar cu preşedintele Iohannis. Deci preşedintele este părtaş la criză.

Prin urmare, este de aşteptat ca în urma consultărilor de la Cotroceni PNL să-l propună pentru formarea guvernului tot pe Florin Cîţu, urmând ca preşedintele să-l desemneze sau nu cu formarea unui nou guvern.

Prevăzător, Dacian Cioloş a transmis un mesaj prin care anunţă că în cazul în care va fi desemnat Florin Cîţu, USR nu va intra la guvernare. Este posibil ca delegaţia USR, pentru echilibrarea situaţiei, să aibă propria propunere, evident în persoana lui Dacian Cioloş.

PSD are un obiectiv, preluat de altfel de la PNL-ul care în anul 2020 se afla pe val: alegeri anticipate. Foarte probabil PSD va propune instalarea unui guvern de tehnocraţi a cărui sarcină va fi pregătirea alegerilor parlamentare anticipate.

Propunere inacceptabilă pentru preşedinte. Astfel devine clar că semnalul de la Cotroceni va fi formarea unui guvern în jurul PNL, cu Florin Cîţu prim ministru.

AUR şi UDMR contează prea puţin în ecuaţia puterii. Pe de o parte pentru că UDMR susţine în continuare guvernul.

Cîţu, pe de altă parte pentru că preşedintele dispreţuieşte o formaţiune politică gen AUR.

În concluzie, după primele consultări, criza guvernamentală se va adânci. În acelaşi timp, pandemia ia proporţii de neimaginat. Este foarte clar că guvernul Cîţu nu a luat în seamă avertismentele că se apropie valul patru. Campania de vaccinare a fost un eşec. Singurul responsabil se face primul ministru, dar şi preşedintele ţării.

Pe bună dreptate, adversarii politici ai premierului acuză campania internă din PNL. De dragul popularităţii, guvernul a luat măsuri de relaxare prea exagerate, ignorând pericolul valului patru. Fie şi pentru acest lucru guvernul condus de Florin Cîţu, ar trebui tras la răspundere.

Pe de altă parte, responsabilitatea este în primul rând a preşedintelui Iohannis. Pentru că premierul Cîţu a făcut numai ce spunea preşedintele.

Fiind un executant fidel, din punctul de vedere al preşedintelui Iohannis, Florin Cîţu este un prim ministru exemplar.

În acest context politic încâlcit, nu trebuie ignorată nici poziţia fostului preşedinte al PNL. Ludovic Orban este încă un personaj de care trebuie ţinut seama. O fracţionare a PNL poate face imposibilă refacerea coaliţiei PNL-USR-UDMR.

În varianta Florin Cîţu prim ministru, consultările de la Cotroceni sunt doar de probă.

Invocând, desigur, interesul naţional, făcând trimitere la pandemie, preşedintele Iohannnis, la primele consultări, măsoară doar puterea de rezistenţă a liderilor politici în faţa autorităţii sale, până acum de necontestat. Criza va continua până la a doua tură de consultări.