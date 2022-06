Consultare publică privind viitorul Europei şi schimbarea tratatelor europene

Partidul Social Democrat şi PES activists România au organizat, în acest final de săptămână, o consultare naţională prin intermediul căreia au preluat opiniile cetăţenilor privind viitorul Uniunii Europene şi schimbarea tratatelor europene.

Cetăţenii au fost invitaţi să îşi exprime opţiunea pe sutele de panouri stradale, amplasate în toată ţara, unde îşi puteau scrie opiniile, cu privire la schimbarea modului de funcţionare al Uniunii fiind, de asemenea, rugaţi să îşi motiveze răspunsurile.

O astfel de consultare s-a organizat şi în centrul municipiului Satu Mare. La această consultare au participat mai mulţi membri PSD printre care prefectul judeţului Satu Mare – Radu Roca , preşedintele PSD Satu Mare – Mircea Govor precum şi alţi cetăţeni ai municipiului Satu Mare.

Consultarea naţională a evidenţiat faptul că cetăţenii români îşi doresc o schimbare a tratatelor europene în măsura în care aceasta permite un trai mai bun, aduce un plus României iar drepturile deja garantate nu vor fi afectate. Românii îşi doresc în bună măsură o Uniune Europeană mai echitabilă, cu instrumente prin care să poată ajuta la creşterea calităţii în sănătate şi educaţie sau chiar a veniturilor populaţiei.

Acţiunea iniţiată de europarlamentarul Victor Negrescu, vicepreşedinte al Partidului Social Democrat şi coordonator naţional PES activists România, a demarat printr-o dezbatere privind “Viitorul Europei şi schimbarea tratatelor europene”, la sediul Biroului de Legătură al Parlamentului European în România, în cadrul căruia decidenţi, experţi în politici europene, jurnalişti şi membri ai societăţii civile au dezbătut modificarea tratatelor europene, concluziile Conferinţei privind Viitorul Europei şi perspectivele schimbării modului în care funcţionează Uniunea Europeană.

“Timp de un an, Uniunea Europeană a organizat Conferinţa privind Viitorul Europei în cadrul căreia am discutat cu cetăţenii, parlamentele naţionale, cu reprezentanţii guvernelor, sindicatele, patronatele şi societatea civilă în ansamblu, despre ce fel de Europă ne dorim pe viitor. Aceştia au formulat în total peste 300 de propuneri menite să îmbunătăţească funcţionarea Uniunii Europene, o parte reclamând schimbarea tratatelor europene.

Propunerile au fost inevitabil preluate în dezbaterile europene, în mod special, la nivelul Parlamentului European, unde, în luna mai, eurodeputaţii, inclusiv cei români, au votat o rezoluţie care face referire la acţiunile ce trebuie întreprinse ca urmare a acestei Conferinţe privind Viitorul Europei şi se lansa propunerea de convocare a unei Convenţii pentru schimbarea tratatelor europene.

În ciuda celor prezentate, realitatea este că dezbaterea privind schimbarea tratatelor a pornit de la nivelul Parlamentului European, care acum o duce mai departe. Legislativul european a aprobat chiar săptămâna aceasta, în data de 9 iunie, o rezoluţie care îndeamnă la convocarea unei Convenţii pentru revizuirea tratatelor şi invită Consiliul European să voteze şi să aprobe, cât mai rapid, acest format de dialog european pentru schimbarea tratatelor. Grupurile politice au formulat o listă limitată de schimbări, care privesc, de exemplu, modificarea modului de vot, de la unanimitate la majoritate pe anumite subiecte, competenţe suplimentare, dezvoltarea zonei sociale, dreptul de iniţiativă al Parlamentului European. În acelaşi timp, există unele voci care spun că ambiţiile sunt prea mici pentru crizele pe care le traversăm şi reclamă faptul că teme precum educaţia, sistemul de taxare, consultarea publică privind schimbarea tratatelor, problemele alimentare, inegalităţile sociale sau drepturile cetăţeneşti au fost ignorate. În paralel cu acest proces mai multe state europene, printre care şi anumiţi reprezentanţi ai României au exprimat rezerve privind necesitatea unei astfel de dezbateri.

De aceea, împreună cu colegii mei social-democraţi şi cei din structura pe care o coordonez, ne-am propus să abordăm acest subiect în mod diferit. Conferinţa a creat cadrul pentru o dezbatere despre viitorul Europei, dar credem că trebuie să fie şi o discuţie privind schimbarea tratatelor europene. O dezbatere reală, amplă, pentru ca România şi reprezentanţii României la nivelul instituţiilor internaţionale şi europene să poată să exprime o poziţionare care este reprezentativă pentru ceea ce gândesc românii. Suntem singurii actori politici care au iniţiat un astfel de demers, ceea ce arată încă o dată faptul că Partidul Social Democrat doreşte să reprezinte interesele cetăţenilor în plan european”, a explicat preşedintele-coordonator naţional PES activists România şi organizator al evenimentului, eurodeputatul Victor Negrescu.

Invitat în cadrul dezbaterii, Ministrul Muncii şi Solidarităţii Sociale, Marius-Constantin Budăi a precizat în intervenţia sa: “Dacă vorbim despre necesitatea schimbării tratatelor de bază ale Uniunii Europene, aş spune cu toată sinceritatea „da”, dar să schimbăm în sensul în care putem rezolva câteva aspecte care includ, în primul rând, o dezvoltare inegală la nivelul Uniunii Europene”. Ministrul Muncii a punctat şi discuţiile pe care le-a purtat în această perioadă cu reprezentanţi ai Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică şi ai Comisiei Europene, în contextul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă şi al războiului din Ucraina, despre potenţialul României de a deveni un hub alimentar în Europa subliniind faptul că tratatele europene trebuie să ofere instrumentele necesare pentru ca România să se dezvolte.

Prezentă la eveniment, senatoarea Gabriela Creţu, care a reprezentat Parlamentul României la Conferinţa privind viitorul Europei, a răspuns pozitiv la întrebarea privind schimbarea tratatelor europene, precizând că „Uniunea Europeană trebuie reformată. A patra revoluţie industrială, cu schimbări profunde, economia nouă, de platformă, generează schimbări de structură care ne pun în situaţia de a reflecta asupra unui sistem de securitate socială în toate ţările europene, construit pe ideea de a avea un loc de muncă stabil, pe perioadă nedeterminată, de a face contribuţii şi de a păstra solidaritatea intergeneraţională.”

Deputata Oana Florea a subliniat în intervenţia sa faptul că “părerea cetăţenilor se reflectă prin oamenii pe care i-au votat, respectiv reprezentanţii din parlamentele naţionale şi Parlamentul European. Spun „da” pentru schimbare deoarece cetăţenii vor să vadă o schimbare în viaţa de zi cu zi. Cuvântul cheie pentru Uniunea Europeană este adaptabilitate”. Totodată, Oana Florea a propus discutarea posibilităţii de a introduce o disciplină privind Uniunea Europeană la nivelul liceelor din România.

Iordan Gheorghe Bărbulescu, preşedintele Senatului Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative şi autor a zeci de publicaţii referitoare la Uniunea Europeană, a punctat asupra faptului că „tratatele trebuie să reflecte realitatea Uniunii şi a lumii în care există”. Iordan Gheorghe Bărbulescu a evidenţiat parcursul istoric al modificării tratatelor europene şi a evidenţiat importanţa domeniilor vizate de actuala dezbatere: sănătatea, educaţia, politica externă şi apărarea, justiţia şi afaceri interne.

La dezbatere au mai participat Janina Sitaru, secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe şi secretar general al PES activists România, Gabriel Badea, membru în Comitetul Economic şi Social, Sabina Iosub, director de programe Antena 3, Andra Diaconescu, redactor-şef Euronews România, Oana Tache, jurnalist, Elena-Alexandra Calistru, preşedinte Funky Citizens, Gabriel Brezoiu, director Group of the European Youth for Change (GEYC), Ovidiu Portariuc, European Movement România, Dragoş Dănilă şi Maria Diana Ene, Asociaţia Young Initiative.

Europarlamentarul Victor Negrescu a fost un participant activ la dezbaterile din cadrul Conferinţei privind Viitorul Europei, reuşind să includă referinţe importante în concluziile dezbaterilor, cum ar fi un sprijin mai consistent pentru educaţie, tineri, cultură şi IMM-uri la nivel european.

